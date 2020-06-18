وكانت الكيلة أعلنت أمس تسجيل 39 إصابة بالفيروس، واليوم إصابة 5 مواطنين، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 750 إصابة.

وأوضحت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الجديدة أربعة في الخليل، وواحدة في مدينة نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 750 حالة.