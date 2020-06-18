صور.. إزالة 145 حالة تعد على الأراضى الزراعية ببنى سويف والمنوفية وقنا

المحافظات ايمن لطفى – وائل محمد - محمود شاكر

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،أنه تمت إزالة 30 حالة تعد على مساحة فدان و6 قراريط بعزبة فهمى ناحية قرية الفنت بواقع 18 حالة صادر بشأنها قرارات إزالة،و12 حالة "تعد فى المهد"،وذلك خلال الحملة المكبرة التى نفذتها "أمس الأربعاء" الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ،بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية،وفى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة فى هذا الملف الذى توليه المحافظة اهتماماً كبيراً .

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل فى ملف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.

و أكد محافظ بنى سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات فى المهد، وفق برنامج زمنى محدد،وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة.

وفى المنوفية أكد المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون أنه لا تهاون فى الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة والتصدى بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة ومنع محاولات إستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد .

و كشف المحافظ عن تنفيذ 15 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 1822 متر بقرية إصطبارى وتنفيذ إزالة فورية بمساحة 75 متر بقرية شبراباص بشبين الكوم ، كما تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرية سمان بمركز الباجور بمساحة 400 متر بما يعادل 2 قيراط و12 سهم ، وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية .

و أوضح محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات 422 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، حيث تم تنفيذ 302 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 12 فدان و 18 قيراط و 6 أسهم ، وتنفيذ 87 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بناء بمساحة 1014 متر و 33 حالة تعدى على أراضى زراعية أملاك دولة بإجمالى مساحة 42 فدان و 17 قيراط و 18 سهم وذلك خلال الفترة من 25 مارس وحتى أمس الأربعاء.

وقد أكد أبو ليمون على المتابعة الدورية والمستمرة والتصدى للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن ، مشيراً إلى تكثيف الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.

كما صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 235 حالة تعدي، مؤكدا على استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين .

واوضح المهندس عمر عبدالباقى مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة أن حملات الإزالة نجحت فى إزالة 80 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمراكز ابوتشت وفرشوط ونجع حمادى وقنا وقوص بمساحة 15 ألف و555 متر مربع ، وازالة 48 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمركز نجع حمادى بمساحة فدان واحد و11 قيراط و2 سهم، وإزالة 95 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 4 افدنه و22 قيراط و3 أسهم ، بالإضافة إلى إزالة 12 حالة مخالفة بناء عشوائى بمراكزى قوص ونقادة بمساحة 1952 متر مربع .

وأضاف أن إجمالى ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتى الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 755 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 373 الف و711 متر مربع ، و186 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 202 فدان و3 قراريط و19 سهم ، و2964 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 137 فدان و 13 قيراط و20 سهم، و 538 حالة مخالفة بناء عشوائى بمساحة 84 الف و918 متر مربع.