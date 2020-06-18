صحيفة فاتيكانية: وباء كورونا لم يوقف الاتجار بالبشر

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "أوسيرفاتورى رومانو" الفاتيكانية إن وباء كورونا لم يوقف الحروب، ولم يلغ الفقر والجوع، ولا حتى محاولات آلاف اليائسين الهرب منها، بل إنه أدى فى الواقع إلى تفاقم العواقب، ولم يوقف المتاجرين بالبشر.

وفى مقال خصصته لمأساة المهاجرين مع إيلاء اهتمام خاص بالعثور على جثة فتاة حديثة الولادة على شاطئ ليبى، كتبت الصحيفة الفاتيكانية منددة، بأنه "يمكننا أن نتخيل مشهد الاكتشاف، للأسف رأينا حالات أخرى مثلها، كالصرة، جسم صغير ملقى على الشاطئ تهزه الأمواج".

وتابعت "ربما هى كذلك، كونها صغيرة فى أشهرها الأولى، فقد تبدو نائمة، مثل أيلان الصغير على رمال بودروم، أو ربما كانت تطفو على الماء ووجهها نحو الأسفل، مثل فاليريا الصغيرة التى غرقت مع والدها، احتضنته عندما حاولا عبور نهر ريو الكبير، على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة".

وتساءلت الصحيفة: "من يدرى إن كنا سنعرف ماذا كان اسمها، ربما علينا أن نتمكن من رؤية تلك الصورة كاملة، نتأمل وجه تلك الرضيعة، لأنه لا شىء يمكن أن يهز الضمائر أكثر من صورة فاضحة لموت برىء".

وأضافت "إن أردنا، يمكننا أيضًا دعوة الأمر: ابتزاز عاطفى، لكن ماذا يهم إن كان الهدف هو إعادة التأكيد على القيمة المطلقة وغير الملموسة للحياة، لكل حياة، وكذلك على واجب مساعدة أي شخص في خطر، وقيمة التضامن والقبول إزاء معاناة الآخرين".

واختتمت صحيفة الكرسى الرسولى تأملها بالقول: "ماذا يهم إن كان ذلك يلزم لكى لا نميل بوجهنا ونتذكر إنسانيتنا، لأنه، سواء أردنا ذلك أم لا، فإن وفاة هذه الرضيعة الجديدة تمسنا جميعًا بطريقة أو بأخرى".