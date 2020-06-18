صحة الغربية: فتح باب قبول المتقدمين لمدارس التمريض الأحد القادم

الغربية عادل ضرة

أعلنت مديريه الصحة بالغربية بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة عن قبول أولي دفعات مدارس التمريض بنين وبنات بمجموع حد ادني مبدئي 270 درجة على أن يزيد عدد الطلاب في كل مدرسه عن 30 طالب

وأكدت الدكتورة غاده عبد الستار مدير إدارة التدريب والمدارس أنه سيتم إختيار أعلي المتقدمين بالمجموع بناء على تعليمات وزيرة الصحة من بداية الأحد القادم 21/6 على أن لا يقل السن عن 15 سنه، مشيره الى أن محافظه الغربيه تضم 9 مدارس بطنطا والمراكز منها كفر الزيات . المحله . سمنود . بسيون . السنطه على أن يتم تقديم الأوراق فى مكان حصوله على الشهادة الاعدادية.

وأضافت أنه سيتم فتح باب تقديم الطلبه الولاد بمدرسه سيجر بطنطا كمجموعة أولي يوم الاحد القادم وسيتم الاختيار بناء على أعلي مجموع نظرا إلى ان هذة المدرسة الوحيدة الخاصه بالولاد.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، عن تخصيص خط ساخن برقم 15573 لتلقى بلاغات عن حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخط مفعل على مدار اليوم لتلقى أى بلاغات من المواطنين والرد على استفسارات المواطنين عن أماكن مستشفيات العزل الصحى وأيضا تلقى شكاوى المواطنين بخصوص حالات الكورونا، مشيرا أن هناك 16طبيبا للرد على الاستفسارات طوال اليوم.

وأكد أن هناك تعليمات مشددة لمديرى المستشفيات بالتعامل السريع مع جميع الحالات وإدخالها للمستشفيات والتنسيق بين مديرى المستشفيات بخصوص توفير أماكن للمصابين، والرجوع للدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية حال وجود أى عقبات تواجه الأطباء بالمستشفيات ولتوفير أماكن للمرضى.