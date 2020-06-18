اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 08:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو حشيش بقصد الإتجار فى بدر

الخميس، 18 يونيو 2020 07:43 ص
سقوط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو حشيش بقصد الإتجار فى بدر مواد مخدرة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عاطلين بحوزتهما ربع كيلو حشيش قبل بيعه على عملائهما فى مدينة بدر ، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
ونجحت حملة أمنية لرجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، فى ضبط عاطلين لهما معلومات مسجلة، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما فى مدينة بدر،  وبحوزتهما (كمية من مخدر حشيش وزنت 250 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين. 
 
 
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
 
 
 
أولا:
 
 
 
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
 
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
 
 
 
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
 
 
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
 
 
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
 
 
 
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
 

اخبار الحوادث

مدينة بدر

الاتجار بالمخدرات

اخبار عاجلة

حملة امنية

امن القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

قانون العمل: 11 واجبا و6 محظورات ينبغى على العامل الالتزام بها

قانون العمل: 11 واجبا و6 محظورات ينبغى على العامل الالتزام بها

"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة