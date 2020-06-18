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زوجان صينيان يتبرعان بـ40 ألف دولار لمستشفى إيطالي تعافيا فيه من كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 04:03 م
زوجان صينيان يتبرعان بـ40 ألف دولار لمستشفى إيطالي تعافيا فيه من كورونا مستشفى ايطالية
كتبت فاطمة شوقى

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تبرع الزوجان الصينيان اللذان تلقيا العلاج ضد وباء كوفيد19 بمستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في روما، بمبلغ 40 ألف دولار للبحث العلمي.

وقالت سبالانزاني في مذكرة الخميس، إن "الزوجين الصينيين اللذين كانا أول حالة عدوى في إيطاليا، واللذين أدخلا الى مستشفانا وعولجا فيها، حيث تركاه بعد تعافيهما في منتصف مارس الماضي، تبرعا بالمبلغ للمستشفى، للمساهمة في تمويل البحث حول فيروس كورونا".

وذكرت المستشفى أن “الزوجين كانا قد عادا إلى الصين، لكنهما قررا الإعراب عن الشكر بهذا التبرع للأطباء والباحثين في سبالانزاني”، الذين “أنقذوا حياتيهما في المستشفى حيث خضعا للعناية المركزة لعدة أيام"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وسجلت إيطاليا أمس الأربعاء، ارتفاعا طفيفا للوفيات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 43 حالة جديدة مقابل 34 في اليوم السابق، وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 43 حالة، وبلغ 34448 شخصا منذ 21 فبراير، فيما ارتفع عدد المصابين مقارنة بيوم أمس الثلاثاء 210 ، حيث سجلت السلطات 329 حالة إصابة، علما بأن إجمالي من أصابهم مرض "كوفيد 19" بلغ 327828 حالة.

وأفادت هيئة الدفاع المدني بأن إجمالي المتعافين في البلاد ارتفع إلى 179455، وأشارت السلطات الصحية إلى أن 23925 مصابا بـ"كوفيد 19" يتلقون العلاج في المستشفيات، مقابل 24569، موضحة أن 163 شخصا متواجدون في العناية المركزة ويخضعون لعلاج مكثف.

ويشهد معدل الوفيات والإصابات اليومية تقلبات في ظل انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة وزيادة عدد المتعافين.

وتعتبر إيطاليا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والرابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

 


ايطاليا

فيروس كورونا

زوجان صينيان

كوفيد 19

اوروبا

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