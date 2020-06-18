اليوم السابع
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رصد آثارا كثيفة لكورونا فى مأكولات بحرية ولحوم بسوق فى بكين

الخميس، 18 يونيو 2020 03:47 م
رصد آثارا كثيفة لكورونا فى مأكولات بحرية ولحوم بسوق فى بكين بكين
رويترز

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قال مسؤولون اليوم الخميس، إن الصين وجدت آثارا كثيفة لفيروس كورونا في قسم بيع اللحوم والمأكولات البحرية في سوق لبيع الأغذية بالجملة في بكين وتشتبه في أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة من العوامل التي تسهم في تلوث السوق بالفيروس.

ويأتي التقرير الأولي في الوقت الذي تواجه فيه العاصمة الصينية عودة ظهور حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الأسبوع الماضي والتي ارتبطت بسوق شينفادي للمأكولات الذي يضم مخازن ومنصات بيع على مساحة شاسعة.

وأصيب أكثر من مئة شخص في موجة التفشي الجديدة التي أثارت المخاوف من انتشار العدوى في الصين مرة أخرى.

وقال وو تشون يوو خبير علم الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفادة يومية اليوم الخميس، إن أغلب المرضى الذين يعملون في سوق شينفادي كانوا من العاملين في قسم المأكولات البحرية ويليهم من يعملون في أقسام لحوم الأبقار والأغنام وأضاف أن العاملين في قسم المأكولات البحرية ظهرت عليهم الأعراض قبل غيرهم.

وقال وو إن انخفاض درجات الحرارة وارتفاع معدل الرطوبة، مما يشكل بيئة خصبه للفيروس، قد يفسران بدء التفشي من أسواق المأكولات البحرية استناد إلى تقيم أولي.

وأوقفت الصين واردات السلمون من الموردين الأوروبيين هذا الأسبوع وسط مخاوف من أن تكون مرتبطة بأحدث تفش في بكين.

وحذر مسؤولو الصحة كذلك من تناول السلمون غير المطهو بعد اكتشاف الفيروس على ألواح التقطيع التي تستخدم للسلمون المستورد رغم أن مصدر التفشي لم يعرف بعد.


الصين

بكين

كورونا

اثار كورونا

اخبار الصين

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