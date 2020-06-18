دبي تواصل تخفيف القيود.. صالات الرياضة واللياقة البدنية تعمل بكامل طاقتها

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن مجلس إمارة دبي الرياضي بدولة الامارت العربية المتحدة، عن رفع الطاقة الاستيعابية لممارسي النشاط في مراكز التدريب واللياقة البدنية الرسمية المعتمدة لنسبة 100% وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي بدبي، وبناء على موافقة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية والتعقيم المستمر والتباعد لمسافات كافية بين الأفراد وإدارة التجمعات في الموقع، وذلك بهدف حماية الأفراد من ممارسي الأنشطة الرياضية.

ووفقا لصحيفة البيان، يأتي قرار المجلس الذي نال موافقة الجهات الرسمية المختصة بعد النجاح الكبير الذي شهده القرار بفتح التدريبات في الأكاديميات والأندية الخاصة ومراكز التدريب واللياقة البدنية وعودة النشاط الرياضي في إمارة دبي منذ 27 مايو الماضي وعدم تسجيل أيه إصابات بالفيروس في القطاع الرياضي، وكذلك مع تطور التعامل الرسمي مع جائحة كوفيد 19 في جميع مجالات الحياة.

وأصدر مجلس دبي الرياضي بروتوكولات خاصة بقرار رفع الطاقة الاستيعابية لممارسي النشاط في مراكز التدريب واللياقة البدنية الرسمية المعتمدة لنسبة 100% بعد أن كانت البروتوكول السابق يتعلق بالإجراءات الخاصة بسعة الاستيعاب البالغة 50% سابقا والتي شكلت المرحلة الأولى من عودة النشاط لهذا القطاع المهم الذي أتاح الفرصة لعودة الآلاف من ممارسي تدريبات اللياقة البدنية يوميا في المراكز المتطورة المتخصصة والمنتشرة في مختلف مناطق دبي.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن أيضا عن السماح بممارسة النشاط الرياضي لجميع الفئات العمرية بما في ذلك تحت 12 عاما وفوق 60 عاما، بعد أن تم تحديد الفئة المسموح لها بممارسة النشاط الرياضي خلال المرحلة الأولى من عودة النشاط الرياضي ما بين 12 و60 سنة، مما سيسمح بعمل الأكاديميات ومراكز التدريب واللياقة البدنية بكامل طاقتها مع تكثيف أوقات التدريبات وتخطيط مكان التدريب بما يوفر مساحة كافية للتباعد بين المشاركين ووضع آليات للدخول والخروج من المركز التدريبي بما يضمن التأكد من سلامة المشاركين في التدريبات وانسيابية حركتهم قبل وأثناء وبعد التدريبات، وهي الإجراءات التي يتضمنها بالتفصيل البرتوكول الخاص بكل رياضة.