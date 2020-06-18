حماية المستهلك ببنى سويف تحرر 16 محضر للذبح خارج المجازر

بنى سويف أيمن لطفى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على مواصلة الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجارى والتلاعب فى الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات، وذلك من خلال خطة محكمة يجرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ،ومباحث التموين، والرقابة التموينية بمديرية التموين، والعلاج الحر، والصيدلة ،ولجان الرقابة المتنوعة بديوان عام المحافظة وباقى الجهات ذات الصلة، وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير لجنة حماية المستهلك، والتى تختص بتحقيق الانضباط فى السوق ومنع التلاعب والغش التجارى وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين ،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف حملات الرقابة واتخاذ كل الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق وتوفير السلع بالشكل المطلوب ،ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار بعض السلع والمغالاة فى الأسعار والالتزام بالاشتراطات الصحية.

وتضمن التقرير،الذى عرضه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،الإشارة إلى قيام اللجنة بعمل حملة تفتيشية مفاجئة بمدينة بنى سويف ،والتى أسفرت عن تحرير 16 محضر بواقع 14 محضر لذبح لحوم خارج المجازر،و2 محضر للبيع "سجائر" بأزيد من السعر ،وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.