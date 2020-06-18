اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حماية المستهلك ببنى سويف تحرر 16 محضر للذبح خارج المجازر

الخميس، 18 يونيو 2020 10:58 ص
حماية المستهلك ببنى سويف تحرر 16 محضر للذبح خارج المجازر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على مواصلة الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجارى والتلاعب فى الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات، وذلك من خلال خطة محكمة يجرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ،ومباحث التموين، والرقابة التموينية بمديرية التموين، والعلاج الحر، والصيدلة ،ولجان الرقابة المتنوعة بديوان عام المحافظة وباقى الجهات ذات الصلة، وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير لجنة حماية المستهلك، والتى تختص بتحقيق الانضباط فى السوق ومنع التلاعب والغش التجارى وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين ،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف حملات الرقابة واتخاذ كل الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق وتوفير السلع بالشكل المطلوب ،ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار بعض السلع والمغالاة فى الأسعار والالتزام بالاشتراطات الصحية.

وتضمن التقرير،الذى عرضه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،الإشارة إلى قيام اللجنة بعمل حملة تفتيشية مفاجئة بمدينة بنى سويف ،والتى أسفرت عن تحرير 16 محضر بواقع 14 محضر لذبح لحوم خارج المجازر،و2 محضر للبيع "سجائر" بأزيد من السعر ،وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.

 

 


مجازر

حمايه المستهلك

أخبار مصرية

محافظه بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة