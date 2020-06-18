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حبس شخص متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالنزهة

الخميس، 18 يونيو 2020 10:29 ص
حبس شخص متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالنزهة نقد اجنبى ــ صورة ارشيفية
كتب ــ كريم صبحى

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امرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق،، لاشتراكه مع آخر هارب بالاتجار في النقد الأجنبى بمنطقة النزهة، بعد ورود التحريات بصحة الواقعة، كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، اشتبهت فى سيارة يستقلها شخصين، حال توقفها بجانب الطريق، وفور مشاهدتهما للقوات لاذا بالفرار بالسيارة.

تمكنت القوة من استيقاف السيارة وضبط قائدها مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى " تبديد" بينما لاذ الآخر بالفرار، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها  على 492 ألف جنيه مصرى "خاصة بالمتهم المضبوط" مبلغ 9400 دولار أمريكى).

بمواجهته أقر بسابقة تعرفه على المتهم الهارب "لا يعلم بياناته" من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعلمه من الأخير بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بأقل من السعر المتداول فإتفق معه على التقابل بالمكان محل الضبط لاستبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزته لعملة الدولار ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط "من عملة الدولار" خاص بالمتهم الهارب.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 


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