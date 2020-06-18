اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 07:58 م
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جلعاء تبدأ اختبار دواء ريمديسفير على الأطفال وحديثى الولادة المصابين بكورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 07:00 م
جلعاء تبدأ اختبار دواء ريمديسفير على الأطفال وحديثى الولادة المصابين بكورونا دواء ريمدسيفير لعلاج كورونا
كتبت إيناس البنا

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أعلنت شركة "جلعاد ساينسز" ، أنها ستبدأ في تقييم فعالية عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات ، على المرضى من الأطفال وحديثى الولادة  في المستشفيات الذين يعانون من حالات معتدلة إلى شديدة من "كوفيد 19".ووفقا لتقرير موقع مجلة " forbes" ستختبر المرحلة الثانية والثالثة من فعالية الدواء مع حوالي 50 مريضاً من الأطفال حديثي الولادة حتى المراهقين.
 
اختبار دواء ريمديسفير على الاطفال
اختبار دواء ريمديسفير على الاطفال
برز Remdesivir كعلاج علاجي فعال ضد Covid-19 ، مع دراسة تمت مراجعتها من قبل الأقران نشرت في مايو في مجلة New England Journal of Medicine وجدت أن الدواء قلل من وقت الشفاء من الفيروس التاجي من 15 يومًا إلى 11 يوم، وأكدت شركة جلعاد أنها قدمت الدواء لمرضى الأطفال بموجب برنامج الاستخدام الرحيم.
 
 
Remdesivir هو الدواء الوحيد الذي لديه إذن الاستخدام في حالات الطوارئ لعلاج Covid-19 بعد أن سحبت إدارة الغذاء والدواء هذا الأسبوع ترخيصًا لعقار مضاد للملاريا ، الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين.
 
في حين أن كبار السن هم الأكثر تأثراً بالفيروس التاجي ، لا يزال بإمكان الأطفال الإصابة بالمرض ، على الرغم من أن الأعراض تكون معتدلة عادةً. 
وفي تحليل لحوالي 1.3 مليون حالة بين 22 يناير و 30 مايو من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ، شهد الأطفال 9 سنوات أقل معدل الإصابة وصل إلى 51 حالة لكل 100000 شخص،  ومع ذلك ، يعاني الأطفال أيضًا من حالة أقل فهمًا تسمى متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال (MIS-C)، و تتشابه الأعراض مع حالة تعرف باسم مرض كاواساكي الذي يسبب التهابًا في جدران الأوعية الدموية.
 

ريمديسفير

مضاد للفيروسات

جلعاد

علاجات كورونا

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