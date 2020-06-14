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ريمديسيفير.. كلمة السر فى تعافى رضيع بريطانى من كورونا.. فيديو

الأحد، 14 يونيو 2020 01:45 م
ريمديسيفير.. كلمة السر فى تعافى رضيع بريطانى من كورونا.. فيديو ريمديسيفير
كتبت فاطمة خليل

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تعافى رضيع بريطاني عمره 3 شهور من فيروس كورونا بعد أن أعطاه الأطباء عقار ريمديسيفير  Remdesivir الدواء المضاد للفيروسات والذي يستخدم بشكل أكثر شيوعًا لعلاج مرضى الإيبولا، وبدأ الطفل يظهر علامات التعافي من الفيروس خلال الأسبوع الثالث بالعناية المركزة بمستشفى كينجز كوليدج بلندن.

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ووفقاً لجريدة الدايلي ميل: "خشي الأطباء من أن الطفل إيمانويل سيكون أضعف من أن يحارب عدوى كورونا، لذلك اتخذوا قرار جذري وهو إعطاؤه الدواء المضاد للفيروسات Remdesivir.

وفي تلك المرحلة كان الدواء لا يزال في مرحلة التجربة ، ولكن للبالغين فقط وتم منح إيمانويل العقار وعندما دخل أسبوعه الثالث في العناية المركزة، بدأ يظهر علامات التعافي.

بعد 37 يومًا في المستشفى، بينهم 21 يوماً في العناية المركزة، حصل إيمانويل على تصريح واضح وخرج من المستشفى في 8 مايو الماضى- وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يولد فيه، حيث أنه ولد قبل موعد ولادته.

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وقالت الجريدة أن إيمانويل بواتينج البالغ من العمر ثلاثة أشهر على قيد الحياة فقط بفضل الرعاية المخصصة في المستشفى وعقار الريميديسيفير.

وقالت والدة إيمانويل إيفلين ، 31 سنة ، التي تعمل في دار رعاية: " كان مريض جدا ولم أكن أرغب في اصطحابه إلى المستشفى لأنني اعتقدت أنه يمكن أن يصاب بالفيروس لكنه كان يزداد سوءًا وقال لنا الطبيب العام أننا يجب أن نذهب للمستشفى".

وقال كبير مستشاري العناية المركزة الدكتورة بام داسيلفا " الطفل كان مريضا جدا ، لم نكن متأكدين من أنه سينجو في الساعات القليلة الأولى، لو كان تأخر في وقت القدوم للمستشفى كان يمكن أن يموت."

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ريمديسيفير

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