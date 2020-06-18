اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

توقع مذكرة تفاهم بين لوكسمبورج والصحة العالمية لدعم المنظمة

الخميس، 18 يونيو 2020 03:53 م
توقع مذكرة تفاهم بين لوكسمبورج والصحة العالمية لدعم المنظمة منظمة الصحة العالمية توقع مذكرة تفاهم
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع اليوم وزير التعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية في لوكسمبورج ووزير الاقتصاد، السيد فرانز فايوت، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مذكرة تفاهم جديدة للفترة 2020-2023 لدعم البرنامج العام الثالث عشر للمنظمة.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، تؤكد مذكرة التفاهم الجديدة على التزام حكومة لوكسمبورج الكبرى، وهي شريك مهم في مجال الصحة العالمية، بمساعدة منظمة الصحة العالمية على تحقيق أهدافها الطموحة، سيستفيد مليار شخص إضافي من التغطية الصحية الشاملة، وسيتم حماية مليار شخص آخر بشكل أفضل في حالات الطوارئ الصحية، وسيتمتع مليار شخص آخر بتحسين الصحة والرفاهية.

الهدف العام من مذكرة التفاهم هو دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عمل منظمة الصحة العالمية في البلدان، مع التركيز على ثلاثة مجالات واسعة:

تحقيق التغطية الصحية الشاملة، معالجة حالات الطوارئ الصحية، تعزيز صحة السكان، وذلك من من خلال توفير تمويل مرن وقابل للتنبؤ به لمنظمة الصحة العالمية، تساعد لكسمبورج منظمة الصحة العالمية بشكل فعال.

وأكدت المنظمة، تتناول مذكرة التفاهم الجديدة المساواة بين الجنسين، بما يتماشى مع خطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم الجديدة بعد دعم لوكسمبورج لمنظمة الصحة العالمية في مارس 2020 لاستجابة فيروس كورونا COVID-19 ، لصندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية للطوارئ، ومجمع الوصول إلى التكنولوجيا لفيروس كورونا  COVID-19 (C-TAP) ، وهي مبادرة تهدف إلى صنع اللقاحات والاختبارات والعلاجات والتقنيات الصحية الأخرى لمكافحة فيروس كورونا لإتاحتها في متناول الجميع.


مذكرة تفاهم

الصحة العالمية

لكسمبرج

منظمة الصحة العالمية

مساعدة المنظمة

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة