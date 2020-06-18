توقع مذكرة تفاهم بين لوكسمبورج والصحة العالمية لدعم المنظمة

كتبت أمل علام

وقع اليوم وزير التعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية في لوكسمبورج ووزير الاقتصاد، السيد فرانز فايوت، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مذكرة تفاهم جديدة للفترة 2020-2023 لدعم البرنامج العام الثالث عشر للمنظمة.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، تؤكد مذكرة التفاهم الجديدة على التزام حكومة لوكسمبورج الكبرى، وهي شريك مهم في مجال الصحة العالمية، بمساعدة منظمة الصحة العالمية على تحقيق أهدافها الطموحة، سيستفيد مليار شخص إضافي من التغطية الصحية الشاملة، وسيتم حماية مليار شخص آخر بشكل أفضل في حالات الطوارئ الصحية، وسيتمتع مليار شخص آخر بتحسين الصحة والرفاهية.

الهدف العام من مذكرة التفاهم هو دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عمل منظمة الصحة العالمية في البلدان، مع التركيز على ثلاثة مجالات واسعة:

تحقيق التغطية الصحية الشاملة، معالجة حالات الطوارئ الصحية، تعزيز صحة السكان، وذلك من من خلال توفير تمويل مرن وقابل للتنبؤ به لمنظمة الصحة العالمية، تساعد لكسمبورج منظمة الصحة العالمية بشكل فعال.

وأكدت المنظمة، تتناول مذكرة التفاهم الجديدة المساواة بين الجنسين، بما يتماشى مع خطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم الجديدة بعد دعم لوكسمبورج لمنظمة الصحة العالمية في مارس 2020 لاستجابة فيروس كورونا COVID-19 ، لصندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية للطوارئ، ومجمع الوصول إلى التكنولوجيا لفيروس كورونا COVID-19 (C-TAP) ، وهي مبادرة تهدف إلى صنع اللقاحات والاختبارات والعلاجات والتقنيات الصحية الأخرى لمكافحة فيروس كورونا لإتاحتها في متناول الجميع.