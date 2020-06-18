اليوم السابع
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الصحة العالمية: التضامن العالمى يمكّن البشرية من التغلب على وباء كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 02:00 م
الصحة العالمية: التضامن العالمى يمكّن البشرية من التغلب على وباء كورونا منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن العالم سجل حتى الآن أكثر من 8 ملايين حالة إصابة بفيروس كوروناCOVID-19  ومع ذلك، هناك بوادر أمل خضراء، تظهر أنه معًا من خلال التضامن العالمي، يمكن للبشرية التغلب على هذا الوباء، موضحا أن لدينا الآن أمثلة جيدة على العديد من البلدان التي أظهرت كيفية قمع الفيروس بشكل فعال بمزيج من الاختبار، والتتبع، والحجر الصحي للمرضى ورعاية أولئك الذين يمرضون، وذلك وفقا لبيان للمنظمة .

وقال: وضعت منظمة الصحة العالمية بروتوكولًا أساسيًا، تم تكييفه واستخدامه من قبل الباحثين في جميع أنحاء العالم، وبالأمس، كانت هناك أخبار سارة للنتائج الأولية الإيجابية من تجربة ريكفرى   RECOVERY والتي أجرتها المملكة المتحدة، حيث ثبت أن عقار ديكساميثازون، الستيرويد الشائع، له تأثير مفيد على هؤلاء المرضى الذين يعانون من مرض حاد لمرضى فيروس كورونا COVID-19.

وقال، ووفقًا للنتائج الأولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية، فقد ثبت أن العلاج بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون للأكسجين وحده، يقلل من الوفيات بنحو الخمس، وبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى جهاز التنفس الصناعي، تم تخفيض معدل الوفيات بنحو الثلث، ومع ذلك، ثبت أن "ديكساميثازون" بانه ليس له تأثير على أولئك الذين يعانون من مرض أخف، الذين لا يحتاجون إلى دعم الجهاز التنفسي.

وأضاف، نحن بحاجة إلى المزيد من العلاجات التي يمكن استخدامها لمعالجة الفيروس، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أعراض أخف، وسنقوم بتحديث إرشاداتنا السريرية لتعكس كيف ومتى يجب استخدام ديكساميثازون لعلاج فيروس كورونا COVID-19، مضيفا، أشكر حكومة المملكة المتحدة، وجامعة أكسفورد، والعديد من المستشفيات والباحثين والمرضى والعائلات الذين ساهموا في هذا الإنجاز العلمي.

واوضح أن منظمة الصحة العالمية، ستواصل العمل مع جميع الشركاء لتطوير علاجات ولقاحات أخرى لـفيروس كورونا  COVID-19نأمل في الأسابيع والأشهر القادمة أن يكون هناك المزيد من العلاجات التي تحسن نتائج المرضى وتنقذ الأرواح، مضيفا، أنه أثناء بحثنا عن علاجات 9 COVID-1 ، يجب أن نواصل بذل جهود قوية لمنع أكبرعدد ممكن من الإصابات، من خلال إيجاد وعزل واختبار ورعاية كل حالة، وتعقب كل جهة اتصال والحجر الصحي.

وأكد، أن  فيروس كوروناCOVID-19  يؤثر على العالم كله، ولكن من المهم أن تتذكر أنه بالنسبة للمجتمعات الأكثر ضعفًا، يعد هذا مجرد واحد من العديد من التهديدات التي يواجهونها.

وقال، لقد شددنا باستمرار على أهمية ضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك التطعيم الروتيني، وخدمات الملاريا،والسل، وفيروس نقص المناعة البشرية، مشيرا إلى أن اليوم، أود أن أتطرق إلى أمراض المناطق المدارية المهملة، وهي مسألة أهتم بها بشدة، وهي مجموعة من 20 مرضًا بما في ذلك داء الفيل، ومرض النوم، والجذام، والتراخوما، والديدان المعوية، التي تسبب دمارًا جماعيًا في المجتمعات الأكثر فقراً وتهميشًا، وهي الأكثر تضرراً في أماكن الفقر وفي المناطق النائية حيث يكون الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة محدوداً للغاية.

وأضاف، وضعت منظمة الصحة العالمية، وشركاؤها خارطة طريق جديدة، تنتقل من برامج الأمراض الفردية إلى المناهج المتكاملة للوقاية من الأمراض المدارية المهملة وتشخيصها وعلاجها، كجزء من التحرك الشامل نحو التغطية الصحية الشاملة، كما هو الحال مع COVID-19 ، فإنه يدعو إلى تعاون أكبر بين الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تعزيز الابتكار والوصول إلى التقنيات الصحية.


كورونا

فيروس كورونا

الصحة العالمية

ادوية ولقاحات كورونا

عقار ديكساميثازون

مدير عام الصحة العالمية

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