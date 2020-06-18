اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين الأقصر تعلن توريد 23988 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

الخميس، 18 يونيو 2020 11:19 ص
تموين الأقصر تعلن توريد 23988 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن توريد القمح - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة عمليات توريد القمح للشون والصوامع بالمحافظة عقب حصاده، حيث بلغ إجمالي المورد من القمح حتى الآن 23988 طن و699 كيلو قمح بنسبة 70.55% من السعة التخزينية بالمحافظة، وجارى مواصلة التوريد للشون والصوامع لتوفير المخزون من القمح لمصر.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه شملت بيانات القمح المورد 22430 طنا و680 كيلو قمح لبنكر إسنا، و1036 طنا و70 كيلو قمح بصومعة أرمنت، و414 طنا و361 كيلو بشونة أرمنت، ونظرا لانخفاض الكميات الموردة في الوقت الحالي، وبعد مرور شهرين من بداية التوريد لهذا الموسم فقد صدر التوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2020، بإيقاف التوريد في الموقع التخزيني بأرمنت واقتصار التوريد ببنكر إسنا فقط، وذلك اعتبارا من اليوم 16 /6/ 2020 وفقاً للضوابط المعمول بها والقرارات الوزارية في هذا الشأن، وناشدت المديرية كافة الموردين للقمح التوجه لبنكر إسنا لتوريد القمح حيث تم إغلاق شونة وصومعة أرمنت.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه تتم عمليات التوريد لكميات القمح للشون والصوامع تسير دون أى مشكلات عقب التقلبات الجوية الأخيرة، وذلك وسط وجود إجازة للجان الفرز، وضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة التجمعات وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحاً أنه تم بدء العمل منذ 15 أبريل الماضى فى توريد حصاد موسم القمح فى صومعة وشونة مدينة أرمنت بطاقة تخزينية 6100 طن، وكذلك بنكر وشونة إسنا بسعة 28 ألف طن، حيث تم البدء فى إستلام وتوريد كميات القمح إلى الشون والصوامع.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه مع بدء التوريد قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تشكيل لجنة القمح السنوية لمتابعة أماكن التخزين والتجميع والضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية، وكلف كافة الجهات المسئولة بمتابعة أعمال توريد الأقماح المحلية بالمخازن والصوامع بكل مدينة، وطالب المسئولين الالتزام بالضوابط والقوانين التى تحدد نقل الاقماح المحلية إلى صوامع الجهات المسوقة، والتصدى لأى محاولات غش قد تتم من قبل التجار سواء فى الأسعار أو الأوزان، حيث تم تحديد المواقع الكبرى لتجميع وتوزيع القمح وذلك لتأمين عملية توريد القمح وإتخاذ كافة الإستعدادات مع المحافظات المجاورة فى حالة زيادة الكميات الواردة عن السعة التخزينية "للشون والبناكر"، وذلك بغرض الحفاظ على كميات الأقماح وحمياتها مع عدم الإخلال بمستحقات المزارعين والتيسير عليهم، وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.

 


الاقصر

توريد القمح بالاقصر

اخبار الاقصر

شون وصوامع الاقصر

تموين الاقصر

اخبار المحافظات

موسم حصاد القمح

وزارة التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. أهالى قرية الضبعية بالأقصر: مستعدون لتحمل تكلفة تشغيل مستشفى الضبعية

الخميس، 18 يونيو 2020 04:00 ص

فيديو.. صحة الأقصر: محضر جديد لطبيب أزال التشميع من عيادته لغلقها بعد إصابته بكورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 12:19 ص

السيطرة على حريق فى منزل مواطن بقرية الدير وإتلاف محتوياته جنوب الأقصر

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:55 م

نقابة أطباء الأقصر تهنئ أمين وعضو مجلس النقابة لشفاؤهما من كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:51 م

رئيس مدينة إسنا يكشف توفير سيارة لنقل وفيات كورونا.. اعرف كيف تطلبها؟؟

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة