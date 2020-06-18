تركيا تسجل 21 وفاة و 1304 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كتب سمير حسنى

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الخميس، تسجيل 1304 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 184031، و 21 وفاة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4882، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 19 وفاة وإصابة 1429 آخرين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بزيادة وفاتين وانخفاض 38 إصابة عن حصيلة الأمس، منوهة برصد 1261 حالة تعاف من فيروس كورونا بزيادة 246 حالة عن حصيلة الأمس.

وفى وقت سابق، أعلنت الصحة التركية تسجيل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 182114 والوفيات إلى 4729.، كما أعلنت نقابة العاملين بالصحة الثوريين في تركيا أن 12 شخصًا يعملون في مستشفى "إبن سينا" بجامعة أنقرة قد أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي فقط، حيث جاء في بيان النقابة أن أسباب انتشار الفيروس نتيجة لخطوات التطبيع ، وتم التأكيد على أن عمال النظافة والصيانة يتعرضون للخطر في المستشفيات.