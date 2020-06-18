بورسعيد ترفع رفع درجة الاستعداد القصوى تمهيدا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد خلال تصريحات صحفية أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى تمهيدا لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة الأحد القادم للعام الدراسى الحالى 2019 - 2020 والذى توليه الدولة اهتماما شديدا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع مديرى الإدارات التعليمية ومديرى الإدارات النوعية ورؤساء أقسام التعليم الثانوى بالإدارات التعليمية بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير إدارة التعليم الثانوى المركزى.

وأضاف وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد ينفيذ كافة التعليمات الوزارية بكل دقة والتى من شأنها العمل على انتظام سير الامتحانات وسط أجواء آمنة وهادئة داخل جميع اللجان بالمحافظة، مشيرا إلى أن العمل بامتحانات الثانوية العامة يعد واجبا وطنيا فى المقام الأول خاصة مع الظروف الإستثنائية الراهنة.

ووجه باهى بضرورة تنفيذ توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من قبل جميع العاملين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات الطبية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة ومراعاة المسافات البينية بينهم وحسن استقبال ومعاملة الطلاب من الجانب النفسى التربوى والتأكد من الكشف الحرارى على جميع الطلاب قبل دخول اللجان، لافتا إلى أن هذه الإجراءات لن تعرقل بدء الامتحانات او تؤخرها عن موعدها المقرر.

وأشار وكيل الوزارة إلى متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ جميع التعليمات الصحية حيث سيجرى تعقيم الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات عبر بوابات التعقيم التلقائية وتسليم جميع الطلاب الكمامات والقفازات الطبية بصفة يومية مع ضرورة التباعد بين الطلاب اثناء دخول اللجان وإنصرافهم منها وتطهير وتعقيم جميع مقار اللجان قبل بدء الامتحان وعقب انتهائه.

و لفت باهى إلى تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية بغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية والتى جرى تشكيلها فى سابقة تعد الأولى من نوعها بامتحانات الثانوية العامة لمتابعة سير العملية الإمتحانية لحظة بلحظة على مدار الساعة وذلك حرصا على مصلحة ابنائنا الطلاب وحال وجود أى مشكلات أو عقبات يجرى حلها على الفور.

واختتم وكيل الوزارة لقائه بالتأكيد على ضرورة تعاون وتكاتف الجميع من أجل نجاح سير أعمال الامتحانات، والوصول بأبنائنا لأفضل النتائج التى نفخر بها جميعا موجها الشكر لكل الحضور وكل العاملين بتعليم بورسعيد على الجهد المبذول خلال الفترة الراهنة متمنيا التوفيق للجميع.

وفى وقت سابق قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بتفقد سجل مدنى بورفؤاد أول اليوم الخميس خلال جولته اليوم بمدينة بورفؤاد، رافقه خلالها المهندس محمد عبده رئيس مدينة بورفؤاد .

وتفقد اللواء عادل الغضبان، كافة أقسام السجل المدنى، واستمع لآراء العاملين بالسجل المدنى و المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالمستوى المتطور الذى يعمل به السجل المدنى فى إطار خطة المحافظة لتطوير خدمات السجل المدنى المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التعامل مع الجمهور، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى للحد من انتشار الفيروس المستجد، مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين اثناء تلقى الخدمة.

كما حرص اللواء عادل الغضبان على الاستماع لآراء المواطنين حول الخدمة المقدمة بسجل مدنى بورفؤاد أول، حيث أشاد المواطنين بالمستوى المتميز للخدمة وسرعة الحصول عليها وحسن المعاملة من العاملين مؤكدين على التغير الملحوظ فى مستوى الأداء داخل السجل المدنى .