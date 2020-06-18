بعد تسليمه للولايات المتحدة.. مساعد إمبراطور المخدرات المكسيكى: لست مذنبا

كتبت فاطمة شوقى

بعد أيام من تسليم المكسيك لفيليبى كابريرا سارابيا، المساعد الكبير لأمبراطور المخدرات خواكين إل تشابو جوزمان فى عصابة كارتل سينالوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أقر أمام محكمة شيكاغو أنه ليس مذنبا فى القضايا المنسوبة إليه، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقالت الصحيفة إن ساربيا متهم فى الولايات المتحدة الأمريكية بثلاث جرائم تتعلق بتوزيع الهيروين والكوكايين، وهو ملقب بـ"El Ingeniero" التى تعنى "المهندس"، ويبلغ 50 عاما، وحال إثبات إدانته فسيحكم عليه بعقوبة السجن مدى الحياة.

ووفقا للحكومة المكسيكية فكان ساربيا مسئولا عن عمليات داخل عصابة كارتل سينالوا، كما أنه كان مرافق للتشابو بشكل مستمر.

وأوضحت الصحيفة أنه تم القبض على سارابيا فى أواخر 2011، وقالت السلطات المكسيكية فى هذا الوقت إنه مسئول عن "أعمال عنف متعددة مثل الاختطاف والدفن السرى والاختطاف وحرق الشركات والمنازل"، كما أنه متهم بالتآمر مع أعضاء آخرين فى كارتل سينالوا من عام 2005 إلى 2008 على الأقل لنقل أطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة الامريكية.

ووفقا لتقارير قدمتها وكالات الأمن الحكومية، كان El Ingeniero يقود خلية من كارتل المحيط الهادئ التى تم إنشاؤها من قبل ثلاثة من إخوانه، وقتل أحدهم، لويس ألبرتو كابريرا سارابيا، El Arquitecto، على يد الجيش المكسيكى فى عام 2012.

وقال الادعاء إن التحقيق أسفر عن ضبط 30.8 مليون دولار و 11 طنا من الكوكايين و265 كيلو من الميثامفيتامين و78 كيلو من الهيروين.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تسليم فيليبي كابريرا سارابيا في المطار الدولي لمدينة تولوكا بولاية المكسيك، حيث كان العملاء الأمريكيون المعينون ينتظرون النقل إلى بلاده، مشيرة إلى أنه تمت محاكمة أكثر من 20 عضوا فى كارتل سينالوا فى شيكاغو.