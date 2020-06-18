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باكين: تشغيل مصنع الراتنجات بطاقة 25% بعد انفجاره العام الماضى

الخميس، 18 يونيو 2020 12:43 م
باكين: تشغيل مصنع الراتنجات بطاقة 25% بعد انفجاره العام الماضى شركة باكين
كتب عبد الحليم سالم

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عقد  مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية  "باكين" اجتماعا لمناقشة القوائم المالية في الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 مارس 2020، حيث بلغ صافي المبيعات 49.4 مليون جنيه، مقابل 60 مليون جنيه في 31 مارس 2019.

 ‏وبحسب بيان الشركة اليوم، فإنه بلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.7 مليون  جنيه، مقابل 3 ملايين جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي الماضي، وبالنسبة للقوائم المجمعة بلغ صافي المبيعات 585.6 مليون جنيه مقابل 644.4 مليون جنيه العام المالى الماضى.

 كما ‏بلغ صافي الخسارة بعض الضرائب 4.1 مليون جنيه مقابل  ربح 26.8 مليون جنيه  ،علما بأنه تم إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة بعيدا عن ارقام شركة باكين ليبيا .

وأشار بيان الشركة إلى أن ‏من أبرز الأحداث التي مرت بالشركة انفجار بمصنع الراتنجات بتاريخ 1 أغسطس 2019  وهو أحد المصانع الفرعية    بشركة العبور للبويات التابعة  لشركة باكين وتملكه  بنسبة 99.9 %

وبحسب البيات  تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إعادة تأهيل المصنع  ،وتم استئناف العمل في المصنع منذ أول أبريل 2020 بطاقة 25% .

وأرجعت الشركة المردجة فى البورصة  فى بيانها تراجع الايرادات  ،نتيجة تقليص النشاط على مصنع  الشركة بالإسكندرية ونقل مصنع القبة لاستخدام الارض فى النشاط العقارى  حسب التوصيات العديدة للجمعيات العامة المتعاقبة حيث تم نقل جميع الأنشطة الإنتاجية للمصنع  إلى مصانع العبور التابع لشركة العبور على مدار السنوات السابقة مما أدى إلى قصور النشاط الإنتاجي ، بجانب استمرار حالة البطء الشديد في الحركة التجارية بشكل عام وارتفاع التكاليف وضعف المبيعات نتيجة الركود.


شركة باكين

مصانع باكين

صناعة البويات

قطاع الاعمال العام

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