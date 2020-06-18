وأكد اللورد بيثيل - في تصريحات نقلتها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية - أن الحكومة لا تريد "ترهيب" الجمهور باستخدام التكنولوجيا لإخبارهم بأنهم قد يكونون مرضى.

يذكر أن، وزير الأمن البريطاني قال في وقت سابق، إن بلاده تعالج أمورا فنية تتعلق بتطبيق التتبع الذي تأمل أن يساعدها على إبقاء تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة، لكنها ستستخدم وسائل التتبع التقليدية حتى يتم نشر التطبيق.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن برنامجا "متطورا" لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا سيكون جاهزا بحلول الأول من يونيو الجاري.

وينظر إلى برنامج الاختبار والتتبع كإجراء رئيسي لإعادة فتح البلاد، لكنه واجه أيضا انتقادات بعد أن قال مشرعون من المعارضة إن تعهدا سابقا باستخدام تطبيق على الهواتف الذكية طورته خدمة الصحة الوطنية تعثر منذ منتصف هذا الشهر.