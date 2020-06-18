اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السياسة الكويتية: "الأمة الكويتى" بالحجر الصحى بعد إصابة نائب بكورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 02:56 م
السياسة الكويتية: "الأمة الكويتى" بالحجر الصحى بعد إصابة نائب بكورونا مجلس الامة الكويتى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت صحيفة السياسة الكويتية، أن مجلس النواب الكويتي دخل الحجر الصحى، بعد مشاركة نواب مصابين بجلسات يومى الثلاثاء والأربعاء الماضى، بحسب صحيفة السياسة الكويتية، وأكدت ثبوت إصابة نائبين بفيروس كورونا من بين 30 أجروا الفحوصات الطبية، وإثر ذلك أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال الجلسة التكميلية، أمس، عن "الاشتباه بإصابة نائب -لم يذكر اسمه- بالمرض، ومن ثم طلب الاستعجال في التصويت على القوانين المدرجة على الجدول سريعا لاخلاء القاعة تمهيدا لتعقيمها".

 

ولاحقا، وجهت الامانة العامة للمجلس رسائل هاتفية إلى النواب الذين حضروا جلستي الثلاثاء والاربعاء، تؤكد فيها اكتشاف حالات مخالطة، وتدعوهم الى اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومن بينها: البقاء بالمنزل وتطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما وعدم الخروج الا للضرورة، وتجنب مخالطة الافراد الاخرين طول فتره الحجر، والتبليغ الفوري عن اي علامات او أعراض محتملة للمرض واجراء فحص الـ”PCR” للجميع بعد اكتمال فتره الحجر الصحي.

 

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن “النائب المشتبه بإصابته” حضر إلى المجلس رغم علمه بإصابته ورغم اخطار وزارة الصحة المجلس بالأمر!

 

السياسة
السياسة

 

من جهة أخرى، وتعليقا على أحداث جلسة، امس، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم: "أخبرني وزير الصحة أثناء الجلسة “أمس الاربعاء” بأن أحد النواب به اشتباه كبير بإصابته بفيروس كورونا، ومن المؤكد أن النائب خالط العديد من الاعضاء في جلسة الأمس”.

 

وبيّن أنه سيتخذ الإجراءات الاحترازية الصحية من بينها تعقيم قاعة عبد الله السالم والاستراحات وأماكن تواجد النواب، داعياً النواب الى إعادة الفحص خلال أيام.


الكويت

مجلس النواب الكويتى

مجلس الامة

الحجر الصحى

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير المالية: 241.6 مليار جنيه مخصصات قطاع التعليم قبل الجامـعي فى الموازنة

وزير المالية: 241.6 مليار جنيه مخصصات قطاع التعليم قبل الجامـعي فى الموازنة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد

طوارئ فى الأهلى قبل أيام من عودة التدريبات فى "زمن كورونا"..كشف طبى شامل لجميع اللاعبين.. مخاطبة ريال مدريد وبايرن ميونيخ لتحديد أفضل الإجراءات الاحترازية.. جولة للخطيب لمتابعة الاستعدادات.. وتحذيرات من التهاون

طوارئ فى الأهلى قبل أيام من عودة التدريبات فى "زمن كورونا"..كشف طبى شامل لجميع اللاعبين.. مخاطبة ريال مدريد وبايرن ميونيخ لتحديد أفضل الإجراءات الاحترازية.. جولة للخطيب لمتابعة الاستعدادات.. وتحذيرات من التهاون

شكرى يبحث مع نظيره اليونانى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الاقليمية

شكرى يبحث مع نظيره اليونانى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الاقليمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة