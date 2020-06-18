السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

كتب رضا حبيشى

قررت هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد قيام 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة والإسكندرية - إيتاى البارود للتيسير على الركاب وبما يتناسب مع مواعيد حظر التجوال من 8 مساء حتى 4 صباحًا .

وشملت القطارات التى تم تعديل مواعيدها قطار مكيف رقم 922 بخط الإسكندرية - القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية 15.30 ويصل القاهرة 18.50، وقطار رقم 24 الإسكندرية - القاهرة ليقوم من الإسكندرية الساعة 14.45 ليصل القاهرة 18.40.

كما تضمنت تعديل ميعاد قطار رقم 688 ليقوم من محطة الإسكندرية 15.10 ويصل إيتاى البارود 16.35، وخاطبت الهيئة قطاعات المسافات الطويلة والقصيرة والصيانة والدعم الفنى للتنفيذ.

كانت الحكومة قد أعلنت أن استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتي الرابعة من صباح اليوم الثاني بدلا من الخامسة من صباحا، لمدة أسبوعين.

وتستعد هيئة السكة الحديد، لاستقبال الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك إلى ميناء الإسكندرية خلال أيام بعدما وصلت الدفعة الثالثة بداية الأسبوع الجارى، حيث تضم الدفعة الرابعة 20 جرارا.