اليوم السابع
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التنمية المحلية: تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بداية من شهر يوليو المقبل

الخميس، 18 يونيو 2020 10:33 ص
التنمية المحلية: تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بداية من شهر يوليو المقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على وجود تنسيق مستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات فى هذا الشأن لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بداية من شهر يوليو 2020 ولمدة شهرين كتشغيل تجريبى، على أن يتم إعتبار البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات مستقبلاً هى المنفذ الأساسى لاستقبال طلبات بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارة المحلية ، يأتى هذا فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وعلى رأسها خدمات المحليات وإطلاقها للمواطنين على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات خاصة مع تطبيق الإجراءات والتدبير التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل التجمعات فى المصالح الحكومية.

وأضاف شعراوى أنه يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط وهيئة البريد المصرى والجهات التى ستتعاون لتنفيذ هذا الملف بالمحافظات.

وأوضح الوزير أن عدد الخدمات التى سيتم إتاحتها على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات ستصل إلى حوالى 54 خدمة ومن بينها طلبات تجديد رخص الإشغال والحصول على باكيات بالأسواق وقيد اتحاد شاغلين وسداد مديونيات وسداد أقساط إيجار وتصالح عن محضر وبيان صلاحية موقع وتجديد ترخيص أعمال بناء والتنازل عن رخصة مبانى والتصالح فى مخالفات المبانى وتصالح عن مخالفة وتصريح الحفر وتشغيل مصعد وتوصيل مرافق دائمة ومطابقة شهادة صلاحية المبنى وإخطار بتغيير نوع الإستغلال للعقار وتعديل رخصة محل.

وقال شعراوى إنه وجه المحافظين بعدد من التكليفات لتنفيذ بعض الاجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وعلى رأسها أن يتم المتابعة المباشرة لملف المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات واتاحتها الكترونياً وتطوير منافذ أدائها.

كما وجه وزير التنمية المحلية بسرعة الإنتهاء من أعمال توحيد المستندات والرسوم للخدمات على مستوى ( مراكز – مدن – أحياء ) المحافظة والمعمول بها فى المراكز التكنولويجة ، وسرعة التعاقد مع الشركات الموكل لها تنفيذ التعامل مع المواطنين والدفع الالكترونى ويمكن الاستعانة بالنماذج المعمول بها فى محافظة القاهرة .

وشدد شعراوى على سعى الوزارة بصورة دائمة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم عنها .


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الخدمات الالكترونية

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شهر يوليو

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