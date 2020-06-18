اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 05:46 م
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إصابة صاحب عقار وزوجته فى حريق شقة نتيجة تسرب غاز بالدقهلية

الخميس، 18 يونيو 2020 05:07 م
إصابة صاحب عقار وزوجته فى حريق شقة نتيجة تسرب غاز بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أصيب صاحب عقار وزوجته فى حريق شقة سكنية بمدينة شربين نتيجة تسريب غاز من أنبوبة البوتجاز واحتراق محتويات الشقة، تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شربين بنشوب حريق بشقة سكنية بقرية رأس الخليج التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة بالدور الثانى عليوى كلك المواطن وليد محمد عبد المطلب حرب، وتم الدفع بثلاثة سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق.

تبين أن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانه الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن إصابة كل من وليد .م.ع 48 سنة بحروق متوسطة باليد والوجه والراس، وزينب .ا.س 40 سنة بحروق متفرقة بالوجه، وتم نقلهما إلى مستشفى شربين العام، كما اسفر الحادث عن احتراق محتويات الشقة، وجارى تحرى محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الدقهلية

أخبار الحوادث

حريق شقة بشربين

مديرية أمن الدقهلية

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