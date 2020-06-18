إزالة التعديات على مجرى مائى بين أبو عبده والباشا الميتينى بأولاد صقر بالشرقية

وفي هذا الإطار وبعد تعدي من الأهالي أمتد أكثر من 9 سنوات علي المجري المائي (خليج ري) الكائن ما بين قرية أبو عبده والباشا الميتيني بالوحده المحلية ببني حسن مركز ومدينه أولاد صقر والبالغ طوله 3500 م وعرضه 3 أمتار والذي يمثل شريان الحياه لرى الأراضي والتي تصل مساحتها إلى 375 فدان إصلاح زراعي وائتمان، وتنفيذاً لتعليمات المحافظ بالإزالة الفورية للتعدي بمنتهي الصرامة، قام المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينه أولاد صقر بتشكيل فريق عمل بالتعاون مع السيد عبد الرازق نائب رئيس المركز وعبير ضيف رئيسه الوحده المحلية ببني حسن حيث تم استدعاء الآلات والمعدات من جرارات ولوادر وكراكات لحفر المجري المائي وإعاده سريان المياه به مره أخرى ليتم الحفر بعمق 3 أمتار بطول وعرض خليج الري، كما تم رفع أنواع التعديات من قمامة وأشجار متهالكة ومواسير تالفة وخلافه.

وأكد المحافظ أن الفرحة التي ارتسمت علي وجوه المزارعين والسعادة التي ملأت قلوبهم لعوده مياه الري اللازمة لاستمرار حياه أراضيهم الزراعيه لا يضاهيها سعادة وأنه لن يسمح بتكرار تلك المخالفة مرة أخرى بالتعدي علي المجاري المائية أو التلاعب بالرقعة الزراعية باعتبارها أمن قومي.



إزالة التعدي على خليج ري أبوعبده (1)



إزالة التعدي على خليج ري أبوعبده (2)



إزالة التعدي على خليج ري أبوعبده (3)



إزالة التعدي على خليج ري أبوعبده (4)