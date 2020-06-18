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أمن الدقهلية يستعيد رضيع اختطفته سيدة من أمه بحجة استخراج شهادة ميلاد

الخميس، 18 يونيو 2020 01:42 م
أمن الدقهلية يستعيد رضيع اختطفته سيدة من أمه بحجة استخراج شهادة ميلاد الطفل
الدقهلية شريف الديب

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تمكن ضباط مباحث مركز المنزلة بمديرية أمن الدقهلية من إستعادة طفل رضيع يبلغ من العمر شهرين بعد أن غفلت الأم سيده وأوهمتها بإنهاء بعض أوراق تسجيله واختطفته وهربت.

وقد تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز المنزلة، بتقدم ربة منزل ببلاغ يفيد بقيام إحدى السيدات بسرقة وخطف رضيعها بعد أن اوهمتهم بقدرتها على تسجيل الطفل وإستخراج شهادة ميلاد له، كون الأم متزوجه عند سن 16 سنة تحت السن القانوني، ولم يتم تحرير عقد زواج حتى الآن، فى انتظار ان تستكمل السن القانونى لعمل عقد زواج.

وطلبت السيدة من الام انتظارها أسفل عيادة طبيب، و اخذت الطفله منها بحجة انهاء بعض الإجراءات الخاصة به، و دخلت العقار وخرجت من باب اخر، وهربت بالطفل.

وعلى الفور وبعد التنسيق مع قطاع الامن العام والبحث الجنائى، والامن الوطنى فى محافظه الدقهليه، وجه مدير امن الدقهليه، بسرعة ضبط السيدة المتهمة واستعادة الطفل مرة اخري، وتم تشكيل فريق للبحث بالإشتراك مع رئيس قطاع الامن العام، و مدير التحريات بالدقهليه، و  رئيس فرع شمال الدقهليه ، و رئيس مباحث قسم مركز المنزله، ورئيس مباحث مركز المنزله، توصلوا إلى أن السيدة هربت فى توك توك، وتوجه بالطفل إلى مدينة المنزلة الجديدة ، وتم اعداد كمين وضبطها، وتم استعادة الطفل مرة أخري، وتسليمه لأسرته، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والتحقيق مع المتهمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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الدقهلية

اختطاف رضيع من أمه بالدقهلية

مركز المنزلة

أخبار الحوادث

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