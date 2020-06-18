"أطباء الدقهلية" تشيد بتحقيقات النائب العام في قضية إلهامى عجينة

وقدمت نقابة الأطباء بالدقهلية الشكر للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الموقر، وذلك لإصراره على بيان الحقيقة للرأى العام، وإعلاء كلمة القانون بأن ما فعله النائب خطأ قانوني من ذهاب لمستشفى شربين، والتأكيد على أنه ليس من حق النائب التفتيش على المستشفيات، وأن آليات الرقابة مختلفة وكذا واقعة التصوير غير قانونية، التى أكد على عدم قانونيتها، وطلبه من النائب الاعتذار عما بدر منه من أخطاء ترقي لمستوي الجريمة فى حق الأطباء، خصوصا بعد رفض اللجنة التشريعية بمجلس النواب طلب رفع الحصانة لعدم استكمال الشكل.

وأكدت النقابة أنها تستكمل طريق الدفاع عن الأطباء، ومخاطبة مجلس النواب بسن تشريع يحمى دخول المستشفيات والرقابة عليها، ولا يسمح لأفراد أى جهة دخول المستشفيات دون مرافقة من الجهة التى تتبعها المستشفي بشكل مباشر .

وأضافت أنها لن تتوانى عن حماية أبنائها، والدفاع عنهم أينما كانوا وضد أى فرد ينتهك حقوق الأطباء وحريتهم في أداء عملهم.