اليوم السابع
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أسماء الـ23 مصريا العائدين من ليبيا إلى بنى سويف

الخميس، 18 يونيو 2020 09:54 ص
أسماء الـ23 مصريا العائدين من ليبيا إلى بنى سويف أهالى المصريين العائدين من ليبيا
بنى سويف - أيمن لطفى و هانى فتحى

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ينشر "اليوم السابع" أسماء الـ23 شخصا من أهالى قرية كوم الرمل القبلية التابعة لمركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف العائدين من ليبيا، وهم جمال محمود، محمد حميدة، جميل محمد محمود علوان، محمود حامد طنطاوى، سيد حامد، محمد نادى سمير، على نادى سمير، سيد صلاح محمد، وائل رمضان، سيد محمد، بهجت نادى، سلومة سعيد، وهبة صديق، محمد سيد حسن، أحمد طه، ربيع محمد، مصطفى محمد، رجب عبد الصمد، كساب شعبان، شعبان محمد، حمادة محمد شعبان، ممتاز محمد عبدالحليم. 
 
وسادت حالة من الفرح الشديد داخل قرية كوم الرمل بعد سماع خبر وصول 23 من أهالى القرية الذين كانوا يعملون فى ليبيا.

وقالت حميدة جميل علوانى شقيقة محمد جميل أحد العائدين من ليبيا إن الرئيس السيسى أثبت أن دماء المصريين ليست رخيصة.

وأضافت حميدة أن سعادتها لا توصف بعودة أشقائها وابن عمها، مشيرة إلى أنها كانت تثق فى تدخل الرئيس لعودة أبناء القرية. 

وقالت حميدة إن الرئيس السيسى هو كبير المصريين وهذا هو دور الكبير مساعدة الجميع، مشيرة إلى أن مصر أثبتت أنها كبيرة أمام العالم كله، وأن إجراء عودة المصريين بمثابة انتصار لعظمة مصر.

وكانت قد سادت حالة من الفرحة العارمة فى منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، عقب عودة 23 من المصريين المحررين من أيادى الجمعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر المنفذ، حيث قدم الـ23 مصريًا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مجهوداته الكبيرة فى عودتهم للبلاد.

كما وجه المصريون العائدون من أيادى الجماعات المسلحة من ليبيا، الشكر لكل أجهزة الدولة على دعمهم فى عودتهم لبلادهم، حيث سادت فرحة عارمة لدى وصولهم إلى منفذ السلوم، وكان فى انتظارهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.

 


ليبيا

بنى سويف

محافظه بنى سويف

الرئيس السيسى

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