أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور .. انخفاض البورى والبلطى

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 18 -6 – 2020 انخفاضا لبعض الاصناف وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة ، حيث انخفضت أسعار البورى 1 لتتراوح بين 38 – 46 جنيها للكيلو مقابل 39 – 48 جنيها للكيلو وتراوح سعر البورى 2 بين 32 – 38 جنيها للكيلو.

ونراجعت أسعار البلطى 1 لتتراوح بين 23 – 27 مقابل 24 – 29 جنيها للكيلو فيما استقر سعر البلطى 2 أسعار تتراوح بين 20 – 23 جنيها، سجل البلطى الأسوانى 17 – 37 ، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وفيما يخص السمك البربون فيتراوح سعره بين 35 – 45 جنيها والبربون المجمد بين 25 – 35 جنيها، سعر السمك الثعابين 50-210 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الكابوريا بين 30 -130 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها وسجلت أصناف الجمبرى أسعار تتراوح بين جمبرى 2 بين 200 – 260 جنيها وجمبرى 2 مجمد بين 85 – 165 جنيها، وجمبرى 3 بين 90 – 140 جنيها للكيلو .

يذكر أن حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين طالب بتعليق استيراد كافة انواع الاسماك المجمدة من الخارج ، لافتا أنه وبعد انتشار المخاوف من ارتباط انتشار وباء كورونا باسماك السلمون المستوردة وبعد ورود بعد التقارير العلمية التي اثبتت احتمالية أن يعيش فيروس كورونا علي اسطح الأغذية المجمدة لمدة تصل لـ3اشهر فانه من الضروري التوقف عن استيراد كافة انواع الاسماك كاجراء احترازي لمنع انتشار وباء كورونا .

وقال نقيب الفلاحين ، في بيان له اليوم الخميس، إننا لسنا بحاجه ماسة لاستيراد الاسماك المحفوظة حاليا فمعظم الاسماك المستوردة تطلب في أعياد شم النسيم ، مضيفا أن انتاج مصر من الأسماك المحلى وصل لمليون و900 ألف طن اسماك سنويا وتعد مصر الدولة الاولي افريقيا والثامنة عالميا في انتاج الأسماك..ويمكننا بسهوله تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك إذا اوقفنا تصدير الاسماك. واستكمال مخطط الانتاج السمكي.