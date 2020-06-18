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أستاذ صدر بووهان: الفيروس المنتشر فى بكين سلاسة جديدة من كورونا أكثر انتشارا

الخميس، 18 يونيو 2020 03:38 م
أستاذ صدر بووهان: الفيروس المنتشر فى بكين سلاسة جديدة من كورونا أكثر انتشارا بكين
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور على الوعرى أستاذ الصدر بمدينة ووهان الصينية، إن الفيروس المنتشر فى العاصمة الصينية بكين فى الفترة الراهنة هو سلالة من السلالات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، إلا أنه أكثر انتشارا من الفيروس الذى تواجد فى مدينة ووهان خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أستاذ الصدر بمدينة ووهان الصينية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن هذا الفيروس المنتشر فى بكين سببه سوق لبيع اللحوم المستورة وهو ما جعل السلطات الصينية تعتقد أن اللحوم المستوردة هى سبب انتشار الفيروس، موضحا أنه لا يوجد دراسات حتى الآن تشير إلى أن الفيروس المنتشر فى بكين هو نوع جديد من الفيروسات أو موجة ثانية من كورونا.

ولفت أستاذ الصدر بمدينة ووهان الصينية، إلى أن السلطات الصينية شددت الإجراءات التى تفرضها على العاصمة الصينية، سواء من غلق السوق الخاص ببيع اللحوم المستوردة أو فرض حالة الطوارئ وغلق المدارس للسيطرة على الوباء.

وتشهد الصين عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقوة فى العاصمة بكين بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وتقوم السلطات بإجراء فحوصات للكشف المبكر عن الإصابة وتعقيم الشوارع بشكل مستمر، كما تقوم مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت فى بكين تكثيف إجراءات الوقاية بعد تفشى كورونا من جديد.

وعرضت صحيفة الإندبندنت البريطانية فيديو لتعقيم محلات السوبر ماركت بالمواد المطهرة وعربات وضع البضائع لمنع تفشى الوباء بين المتسوقين.

وفى ذات السياق، وقف آلاف السكان فى كافة أنحاء بكين بالصين، فى طوابير للخضوع لفحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى محاولة العاصمة الصينية لوقف إعادة تفشى الوباء مع تدابير عزل وعمليات تعقيم على نطاق واسع، وسجلت العاصمة الصينية بكين 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كأكبر منطقة فى البلاد التى سجلت 28 إصابة جديدة، وكانت الحياة عادت إلى طبيعتها فى بكين بعد شهرين لم تسجل خلالهما أى إصابة. لكن ظهور بؤرة جديدة للوباء قبل أيام أعاد إحياء اليقظة.


الصين

كورونا

بكين

ازمه كورونا

على الوعرى

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