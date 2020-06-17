اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:32 م
خالد صلاح
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وول ستريت تفتح على ارتفاع بفضل آمال بتعاف سريع للاقتصاد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:46 م
وول ستريت تفتح على ارتفاع بفضل آمال بتعاف سريع للاقتصاد وول ستريت
رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسية فى وول ستريت، على ارتفاع اليوم الأربعاء، لتصعد للجلسة الرابعة على التوالي، إذ عززت مؤشرات على مزيد من التحفيز الآمال فى انتعاش سريع للاقتصاد، حتى فى الوقت الذى شهدت فيه ست ولايات أمريكية زيادة قياسية فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
 
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 40.54 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 26330.52 نقطة.
 
وصعد المؤشر ستاندر آند بورز 500 بمقدار 11.39 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 3136.13 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 47.45 نقطة أو ما يعادل 0.48 بالمئة إلى 9943.31 نقطة.
 

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