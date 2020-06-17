وكالة صينية تعلن: لقاح لكورونا يبشر بالخير في التجارب السريرية النهائية

كتبت هند عادل

أعلنت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية CNBG ان لقاحها التجريبي لفيروس كورونا تسبب في تكوين اجسام مضادة في التجارب السريرية وتخطط الشركة لتجارب بشرية في مراحل متأخرة في دول أجنبية.

لم يثبت بقوة أي لقاح قادر على حماية الأشخاص بشكل فعال من الفيروس الذي قتل أكثر من 400 ألف شخص، في حين أن العديد من المرشحين في مراحل مختلفة من التطور على مستوى العالم.

تم العثورعلى اللقاح، الذي طوره معهد أبحاث مقره ووهان تابع لشركة Sinopharm الأم التابعة لـ CNBG ، أنه تسبب في وجود أجسام مضادة عالية المستوى في جميع الأشخاص الذين تم تلقيحهم دون رد فعل سلبي خطير ، وفقًا للبيانات الأولية من تجربة سريرية بدأت في أبريل شملت 1120 المشاركون الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59.

وقالت CNBG إنها تبحث بشكل استباقي عن فرص لتجارب المرحلة الثالثة على نطاق واسع في الخارج، وقالت الشركة في بيان لقد نضمن نية تعاونية مع الشركات والمعاهد في العديد من البلدان.

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن اللقاح المرشح ، إلى جانب لقطة تجريبية مختلفة طورتها وحدة Sinopharm ، قد عرضت على الموظفين الصينيين في الشركات المملوكة للدولة التي تسافر إلى الخارج حيث يسعى المطورون للحصول على مزيد من البيانات حول فعاليتهم.

لدى الصين خمسة لقاحات مرشحة لـ COVID-19 في التجارب البشرية ، وهى الأكثر في أي بلد، وكشفت شركة تصنيع اللقاحات الصينى سينوفاك خلال نهاية الأسبوع عن نتائج التجارب السريرية الأولية الإيجابية لمرشح اللقاح المحتمل ، والذي من المتوقع اختباره في تجربة المرحلة 3 في البرازيل.