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أكاديمى تونسى: 9% فقط من التونسيين لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:42 م
أكاديمى تونسى: 9% فقط من التونسيين لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

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قال مدير معهد باستور التونسى الهاشمى الوزير ، إن المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا فى تونس لا تزال ضعيفة جدا، مشيرا إلى أن دراسة قام بها المرصد الوطنى للأمراض الجديدة والمستجدة بالتنسيق مع الإطارات الجهوية للصحة فى تونس وقبلى الأماكن الأكثر انتشارا للفيروس أثبتت أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة لا تتجاوز 9 بالمائة.

 

وأضاف "الوزير" خلال استضافته الثلاثاء 16 جوان 2020، فى برنامج « يوم سعيد » على الإذاعة الوطنية ، أن التحاليل السريعة التى تم إجرؤها للطلبة لم تتجاوز فيها نسبة حاملى الأجسام المضادة 0,5 بالمائة بينما يجب أن تصل النسبة إلى 50 أو 60 بالمائة للحديث عن مناعة جماعية، مشددا على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجرءات الوقائية وبالتباعد الجسدي.

 

وأعلنت وزارة الصحة التونسة أمس الإثنين ، أنه تم إجراء 558 تحليلا مخبريا من بينها 08 تحاليل فى إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملى للتحاليل 61430.

 

وقد تم تسجيل 16 تحليلا إيجابيا من بينها 15 حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون فى مراكز الحجر الصحى الإجبارى و1 تحليل إيجابى لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملى للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1125 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1002 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهى بصدد المتابعة من بينها 01 حالة مقيمة فى المستشفى.


تونس

فيروس كورونا

كورونا

المناعة

اجسام مضادة

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