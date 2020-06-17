اليوم السابع
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وزير السياحة عن قصر البارون بعد تطويره: جاهز للافتتاح قريباً جداً

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:46 ص
وزير السياحة عن قصر البارون بعد تطويره: جاهز للافتتاح قريباً جداً خالد العناني
ذكى مكاوى

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نشر وزير السياحة والآثار خالد العناني عدة صور له من داخل قصر البارون مؤخراً، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق على الصور بالتأكيد  على اقتراب افتتاح قصر البارون حيث قال: "بعد انتهاء أول مشروع متكامل لترميمه وإعادته إلى رونقه، قصر البارون إمبان الأثري، في قلب هليوبوليس، جاهز للافتتاح قريبًا جداً".

 

خالد العنانى على انستجرام
خالد العنانى على انستجرام

 

خالد العنانى من أمام قصر البارون
خالد العنانى من أمام قصر البارون

 

على جانب آخر سبق وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة قدمت مقترحا لمجلس النواب بإنشاء صندوق السياحة والآثار، حتى يكون لدينا حملة كبيرة و مخاطبة الدول، وعن تقييمه لحركة السياحة الداخلية، أضاف: "عودة السياحة الداخلية كانت ضرورية، وكان الهدف منه الحفاظ على القطاع، وخاصة عقب توقفه فى منتصف مارس، وأوضح: "فتحنا ولكن بضوابط و فتحنا بالتدريج فى البداية 25% ثم 50%  ونجحت الفنادق فى إرسال رسالة للعالم بأننا نستطيع".
 
خالد العنانى من داخل القصر
خالد العنانى من داخل القصر

خالد العناني
خالد العناني
 
وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد عقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع الوزارات المعنية لبحث تلك الحوافز وآليات تنفيذها.
 
ومن أهم الحوافز التى قدمتها الحكومة ووزارتها المعنية: 
 
إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى  31 أكتوبر 2020، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020.
 
أيضاً قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض الى 10 سنت على الجالون الواحد. 
 
كما منحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء، ومنحت وزارة الطيران أيضا  تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.
 
كذلك منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

 


خالد العناني

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة

قصر البارون

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