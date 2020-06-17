وزير السياحة عن قصر البارون بعد تطويره: جاهز للافتتاح قريباً جداً

ذكى مكاوى

نشر وزير السياحة والآثار خالد العناني عدة صور له من داخل قصر البارون مؤخراً، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق على الصور بالتأكيد على اقتراب افتتاح قصر البارون حيث قال: "بعد انتهاء أول مشروع متكامل لترميمه وإعادته إلى رونقه، قصر البارون إمبان الأثري، في قلب هليوبوليس، جاهز للافتتاح قريبًا جداً".



خالد العنانى على انستجرام



خالد العنانى من أمام قصر البارون

على جانب آخر سبق وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة قدمت مقترحا لمجلس النواب بإنشاء صندوق السياحة والآثار، حتى يكون لدينا حملة كبيرة و مخاطبة الدول، وعن تقييمه لحركة السياحة الداخلية، أضاف: "عودة السياحة الداخلية كانت ضرورية، وكان الهدف منه الحفاظ على القطاع، وخاصة عقب توقفه فى منتصف مارس، وأوضح: "فتحنا ولكن بضوابط و فتحنا بالتدريج فى البداية 25% ثم 50% ونجحت الفنادق فى إرسال رسالة للعالم بأننا نستطيع".



خالد العنانى من داخل القصر



خالد العناني

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد عقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع الوزارات المعنية لبحث تلك الحوافز وآليات تنفيذها.