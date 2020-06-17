اليوم السابع
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نقابة الأطباء: نرفض تحول حالات الوفاة فى جائحة كورونا مبرراً للاعتداء على الأطقم الطبية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:19 م
نقابة الأطباء: نرفض تحول حالات الوفاة فى جائحة كورونا مبرراً للاعتداء على الأطقم الطبية نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أكدت نقابة الأطباء، ضرورة تلقى المعتدين على الأطباء، وباقى الطاقم الطبى، للجزاء العادل والعقوبة الرادعة لهذه الحوادث باستسهال البعض تفريغ شحنة الغضب والحزن فى من يحاول التصدى للوباء وتخفيف آلام المرضى فى هذه الفترة الحرجة، مؤكدا مجلس النقابة على كامل تعطفه و تعازيه لضحايا كورونا من الشعب المصري.

وأضافت النقابة، فى بيان: نحن جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى، و لكننا في نفس الوقت نرفض رفضا قاطعًا أن تتحول كل حادثة وفاة في جائحة حصدت أرواح الآلاف حول العالم سبباً للإعتداء على الأطباء والأطقم الطبية، ونرفض إعتبار الوفاة، أو عدم وجود مكان لحجز المريض، أو عدم وجود أسرة عناية مركزة، في ظل وجود ضغط شديد على المنظومة الصحية حالياً ،  مبرراً لقبول  التصرفات العدوانية "المشينة" من قبل البعض .

وأوضحت النقابة، أن ذلك يأتى هذا على خلفية حادث الاعتداء الذى وقع مؤخرا على الدكتور عبد الناصر محمد على بمستشفى القناطر صباح يوم 11 يونيو الماضى، بعد وصول مريض يعاني من صعوبة شديدة في التنفس فى  حالة "زرقة" مع أهله ، وكانت أسرة العناية المركزة في مستشفى القناطر  مشغولة بالكامل ، لذلك تم وضع المريض على أكسجين بدون توافر عناية أو تنفس صناعي ، و بعد قليل توفى لرحمة الله ، مضيفه: بعد الوفاة قامت أسرة المتوفي (والده و أخوه و زوجته) بالتعدي على الطبيب عبد الناصر محمد علي و أحدثوا به كدمات و سحجات كما تم تكسير مونيتور و جهاز صدمات القلب.

 

وتابعت: توجه الطبيب لقسم شرطة القناطر الخيرية وحرر محضر رقم 17453 لسنة 2020 جنح القناطر الخيرية، وتواصل مع النقابة العامة وتم توجيه محامي النقابة للحضور مع الطبيب، وقام أهل المتوفي بتقديم بلاغ كيدي ضد الطبيب عبد الناصر، بأنه هو الذي اعتدى عليهم بالضرب، وتم تحويل الطبيب و المعتدين للنيابة، و قد حضر مع الطبيب كلا من مدير المستشفى الدكتور عمرو مصطفى و نائب مدير المستشفى د.سيد النحاس ، و قدم مدير المستشفى مذكرة بالتلفيات التي حدثت في المستشفى.

 

ولفتت إلى أن التحقيقات استمرت في النيابة حتى الساعة 7 مساءا ، و كانت هناك مطالبات من اطراف عديدة للطبيب بالتنازل، تعاطفا مع حالة الوفاة ، و ظل الطبيب في النيابة منتظرا للقرارحتى الساعة الثانية عشر ليلا ، الذي أعلن بعد العديد من الاتصالات من جانب د.حسين خيري نقيب الأطباء، وفى تمام الساعة الثانية عشر مساء يوم الخميس 11/6/2020 ( ليلة الواقعة ) أصدرت النيابة العامة قرارها :

1-    بإخلاء سبيل الطبيب من سراى النيابة.

2-    إخلاء سبيل المتهمين بالإعتداء على الطبيب من المركز بكفالة 500 جنيه لكلا منهما .

3-    تشكيل لجنة فنية من مديرية الشئون الصحية بالقليوبية للوقوف على حجم التلفيات بالمستشفى وتقديرها مالياً.

ووجهت نقابة الأطباء الشكر لإدارة مستشفى القناطر على موقفها المبدئي لحماية الطاقم الطبي بها ، قائلة: إلا أنه من  الضروري في هذه الفترة الحرجة وجود حماية شرطية قوية للمستشفيات ، و سرعة إصدار تشريع فوري بتشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات، وستتابع النقابة مع الدكتور عبد الناصر محمد علي للاطمئنان على سير التحقيقات  للحصول على حقه .

 

 


نقابة الاطباء

الاعتداء على الدكتور عبد الناصر

الاعتداء على الاطباء

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