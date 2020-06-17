نائب محافظ كفر الشيخ: نقل 770 قطعة أثرية إلى متحف المحافظة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأربعاء، مدينة تل الفراعين لمتابعة نقل القطع الأثرية إلى متحف كفر الشيخ، استعدادا لافتتاحه، ليصبح مزاراً تاريخياً وأثرياً لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، وذلك بحضور اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأشار نائب محافظ كفرالشيخ، إلي أنه سيتم نقل 770 قطعة أثرية من مختلف متاحف الجمهورية إلى متحف كفر الشيخ، من بينها "منطقة المعبد، والمتحف المصري، ومتحفي الإسماعيلية، والفن الإسلامي"، بالإضافة إلي 7 قطع أثرية من منطقة تل الفراعين.