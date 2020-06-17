اليوم السابع
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ميناء الإسكندرية يستقبل 13 سفينة جديدة محملة بالسلع الاستراتيجية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:24 م
ميناء الإسكندرية يستقبل 13 سفينة جديدة محملة بالسلع الاستراتيجية ميناء الإسكندرية - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبل ميناء الإسكندرية اليوم الأربعاء، 13 سفينة جديدة محملة بالسلع الاستراتيجية بينما غادر 14 سفينة حيث بلغ عدد السفن التى تواصل عمليات الشحن والتفريغ 39 سفينة.

وقال رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أن إجمالى عدد البضائع الصادرة بالميناء بلغت حتى الآن 27700طن وبلغ عدد الحوايات الصادرة 370 حاوية، وأضاف الغندور فى بيان أن إجمالى عدد البضائع الواردة بلغت 102238 طن وعدد الحاويات الواردة بلغت 316 حاوية.

وتابع طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أعمال التعقيم والتطهير الوقائى لكافة المرافق بالميناء والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من العاملين والمتعاملين بشكل يومي والتأكد من تطهيرها يوميا بواسطة فريق متخصص.

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، فى بيان أنه تم تكثيف أعمال التعقيم الوقائى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث تضمنت تطهير كافة المنشآت وواجهات المبانى والممرات والأرضيات والحوائط والأسطح والمكاتب والقاعات ، والبضائع والشاحنات ، والسيارات بإستخدام المواد الكيميائية المُطهرة والتى روعى فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة وفقاً لما أقرته منظمة الصحة العالمية ، وما يناسب السلع والبضائع ، وبما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين من إحتماليات الإصابة بأى عدوى ، و ذلك يأتي فى إطار تكثيف الجهود التى يقوم بها المختصين في الميناء للحد من  إنتشار فيروس " كورونا " المستجد منذ ظهوره في العالم .

يذكر أن شددت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية  الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا عن طريق الأفراد أو البضائع ، وخاصة الإجراءات التي تتعلق بالسفن التجارية حيث تقوم فرق عمل مختصة بالصعود علي هذه السفن لفحص أطقم السفن للتأكد من عدم وجود حالات مصابة أو حاملة للفيروس .

وأكد طارق شاهين علي إتخاذ الميناء إجراءات تتعلق بالبضائع وتتضمن قيام المختصين في الميناء بفحص الأغذية ذات الأصل الحيواني والأعلاف ومياه الشرب ( بما أن الفيروس حيواني الأصل )  ، وعمل جميع الإختبارات الخاصة بسلامة الأغذية طبقاً للمواصفات المصرية ، سواء كانت اختبارات ميكروبيولوجية للأغذية ، أو مياه الشرب ، أو إختبارات الـ PCR  .

كما تقوم المعامل بأخذ عينات من جميع الأغذية الواردة لفحص فيروس كورونا المستجد وأخذ مسحات مستلزمات الإنتاج والحضانات وماكينات فرم الأعلاف المستوردة ، كما يتم وعلي مدار الساعة تعقيم وتطهير الأماكن والأدوات والمعدات التي يتردد عليها العاملين والمتعاملين ، والبضائع بشكل مباشر، وتستمر حملات التوعية داخل الميناء بكل الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة ، هذا وقد تم أيضاً إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية، كما تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020  بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ، وذلك بتقليل تواجد العاملين طبقاً للقواعد المنظمة وبما لا يؤثر علي الحركة الطبيعية للعمل في الميناء .

وتؤكد هيئة الميناء علي  إحكام السيطرة في مينائي الإسكندرية والدخيلة بما يضمن منع انتشار فيروس كورونا وذلك لحماية البلاد والمواطنين من الأوبئة والأمراض والفيروسوت العابرة للحدود .


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