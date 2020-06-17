وقال ميدفيديف في مقال له بعنوان "التعاون الأمني أثناء وباء فيروس كورونا المستجد" في مجلة "روسيا في السياسة العالمية" اليوم الأربعاء:" إن روسيا لا تزال ملتزمة بوثيقة دولية هامة مثل اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية"، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يحتاج حاليا إلى مراجعة شاملة.

وأضاف :" أن بلاده تدعو إلى التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية"، معربا عن أمله أن تستمع واشنطن إلى الموقف الروسي وتدخل في حوار أكثر انفتاحا وتنخرط مع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية".