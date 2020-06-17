كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن منظمة الصحة العالمية تتحدث عن جرعة أمل فى مواجهة كورونا.

وفى وقت سابق، كشفت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، أنه يتم حاليا استخدام التكنولوجيا لاحتواء فيروس كورونا COVID-19 فى سلطنة عمان، موضحة أن سلطنة عمان أطلقت بعض أقوى الحلول التكنولوجية التى تم نشرها حتى الآن فى الشرق الأوسط لتتبع حركة وانتشار فيروس كورونا COVID-19 وضمان امتثال المريض لإجراءات العزل، فى محاولة لاحتواء المرض فى البلد.

وأضافت المنظمة، أن النظام المسمى Tarassud Plus ، هو مزيج من تطبيق الهاتف المحمول باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع ميزات محسنة تتضمن إحصاءات فيروس كورونا COVID-19 محدثة، وإرشادات وأفضل الممارسات لمنع انتشار العدوى، موضحة أن التطبيق يتيح أيضا الوصول إلى الخطوط الساخنة الطبية، وموظفى الدعم حتى يتمكن المرضى من مناقشة أعراضهم وتوجيههم إلى المرافق حيث يمكنهم الحصول على الرعاية، بمجرد تشخيص المرضى، يضمن سوار" اسورة" التتبع الطبى المتصل بالتطبيق بقائهم فى المنزل طوال فترة عزلهم.