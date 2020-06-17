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مطار القاهرة يستقبل 300 مصرى من العالقين بقطر

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:47 ص
مطار القاهرة يستقبل 300 مصرى من العالقين بقطر مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنهما 300 راكب من المصريين العالقين بقطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

 
صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن المطار استقبل رحلة إستثنائية رقم ms931 تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من سلطنة عمان على متنها  300 مصرى من العالقين بقطر ، وخصع ركاب الرحلة إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة،والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
 
وكانت أعلنت وزارة الطيران المدني ، عن تسيير جسر جوي  لإجلاء أكثر من 3 ألاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم ، وتم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التى تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتى مصر للطيران وإير كايروا بواقع رحلتين يومياً.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

 

 

 


مطار القاهرة

قطر

رحلات استثنائية

كورونا

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