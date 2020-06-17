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مصرع شاب سقط من الطابق الخامس لعقار سكنى فى عين شمس

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:07 ص
مصرع شاب سقط من الطابق الخامس لعقار سكنى فى عين شمس سقوط مواطن من أعلى عقار ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شاب مصرعه أثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس، وتم نقل الجثة للمشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بسقوط شاب من أعلى عقار بشارع احمد السيد بمنطقة عين شمس الغربية،  وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين سقوط شاب من الطابق الخامس وإصابته بإصابات خطيرة وتم نقلة للمستشفى وتوفى متأثرا بإصابته،  وجارى إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 


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