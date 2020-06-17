اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:37 م
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محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الصرف الصحى لقرى الشمال

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:01 م
محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الصرف الصحى لقرى الشمال محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى
قنا - وائل محمد

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أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحى لقرى شمال قنا رافقه خلالها العميد محمد جلال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بقنا ومسئولى الشركات المنفذة للمشروع .

واستهل "الداودى"، جولته بعقد اجتماع استمع خلاله الى عرض تقديمى حول مكونات المشروع ونسب تنفيذ كل منها، موضحا أن المشروع يتم تنفيذه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، ويتكون من محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية تصل إلى 457 مليون جنيه وتصل طاقته الإستيعابية الى 29 الف م3/ يوم ومن المقرر زيادتها مستقبلا لتصل طاقتها الى 40 الف م3/ يوم مشيرا الى ان المشروع سوف يخدم اهالى قرى شمال مركز قنا.

محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى (3)

وأكد أن معدلات تنفيذ المشروع تسير بشكل منتظم حيث بلغت نسبة تنفيذ محطة المعالجة 54٪ وهى مقامة على مساحة 245 فدان وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الإنحدار 79 ٪ و خطوط الطرد  67 ٪ ووجه المحافظ بتكثيف الجهود وزيادة عدد ساعات العمل للإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر بحد أقصى مشيدا بإلتزام الشركات المنفذة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية مع جميع العاملين .

وأكد محافظ قنا، أن مشروعات الصرف الصحى تعد أحد المشروعات الخدمية ذات الأولوية التى تقوم بتنفيذها الدولة على أرض المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية حفاظاً على البيئة والصحة العامة لهم، مؤكدا أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ خطط الدولة التى تستهدف توفير خدمة الصرف الصحى لأهالينا بكافة القرى والنجوع ‪ .

محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى (1)
 

محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى (2)

 

محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى (8)

 
محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى (10)
 

 

محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى (17)
 

 

محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى (18)
 

 

محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى (33)
 
 
محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى (34)
 

 


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