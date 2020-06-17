اليوم السابع
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للحد من انتشار العدوى..

محافظ المنيا: تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعى لعزل الحالات الإيجابية المصابة بكورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:12 م
محافظ المنيا: تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعى لعزل الحالات الإيجابية المصابة بكورونا تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعى لعزل مصابى كورونا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، اليوم التجهيزات الخاصة بعمارتين بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمطاهرة ، لاستخدامها كأماكن عزل مؤقت لمصابي فيروس كورونا من الحالات البسيطة وغير القادرة على توفير عزل منزلي صحي وآمن ، وذلك عقب التنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي .

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث اطمأن المحافظ على اعمال تجهيز الوحدات ، البالغ عددها 48 وحدة وفرشها لاستقبال المصابين، لافتا أن تلك الوحدات التي تم إتاحتها كأماكن للعزل لم يسبق تخصيصها أو تسكينها للمواطنين، حيث سيتم عزل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد من ذوي الأعراض البسيطة، الذين لا تصلح منازلهم للعزل.

وجه المحافظ خلال الجولة العقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا بالبدء في تجهيز الوحدات بالآسرة ومستلزمات الوقاية وتوصيل كافة المرافق لغرف العزل، كما اطمأن على الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، وذلك تمهيداً للبدء في استقبال مصابي فيروس كورونا بعد إنهاء كافة التجهيزات تحت إشراف فريق طبي من مديرية الصحة.

وكلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كافة وسائل المعيشة للمصابين، والتنسيق مع مديرية الامن لتوفير حراسة للعمارتين على مدار 24 ساعة.

تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعي (1)
تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعي (1)

 

تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعي (2)
تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعي (2)

 

تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعي (3)
تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعي (3)

 

تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعي (4)
تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعي (4)

 

تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعي (5)
تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعي (5)

 

تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعي (6)
تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعي (6)

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


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