محافظ القليوبية يعتمد تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوية العامة بـ251 درجة

القليوبية نيفين طه

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2020 /2021، بحد أدنى 251 درجة، كما تم تحديد تنسيق الثانوى العام الصناعى نظام ثلاث سنوات بحد أدنى 205 درجة للبنين و220 للبنات وبالنسبة للثانوى الصناعى المتقدم نظام خمس سنوات بحد أدنى 250 درجة ويبلغ الحد الأدنى للثانوى الصناعى نظام إعداد مهنى 160 درجة للبنين و170 درجة للبنات.

وبالنسبة للثانوى الزراعى فتم تحديد الحد الأدنى ليكون 140 درجة للبنين و150 درجة للبنات والثانوى الزراعى المتقدم نظام خمس سنوات بحد أدنى 185 للبنين والبنات والثانوى الزراعى نظام إعداد مهنى يبلغ الحد الأدنى 140 درجة للبنين و145 درجة للبنات (اقتصاد منزلى).

وبالنسبة للثانوى التجارى والفندقى فقد تم تحديد الحد الأدنى ليكون 170 درجة للبنين و140 درجة للبنات للمدارس الثانوية التجارية المشتركة نظام 3 سنوات بإدارات بنها وطوخ وكفر ويكون الحد الأدنى 180 درجة للبنين و140 درجة للبنات لباقى الإدارات التعليمية بالمدارس الثانوية التجارية المشتركة نظام 3 سنوات.

فى حين يبلغ لمدرستى بنها وشبرا الخيمة الفنية المتقدمة المشتركة نظام 5 سنوات 255 درجة بنين و235 درجة بنات .

و الحد الأدنى لمدرسة القناطر الخيرية للشئون الفندقية والخدمات السياحية 230 درجة للبنين و220 درجة للبنات ويبلغ الحد الادنى لمدرستى بنها وبهتيم المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية 255 درجة للبنين و235 ببنات .

وأضاف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الإدارة التعليمية التى حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وشدد مدير المديرية، على أنه لن يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقليويبة "رسمي" إلا لأبناء المحافظة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القليوبية، ولا يسمح إطلاقا لطلاب الصف الأول الثانوى بأى محافظة التحويل إلى مدارس القليوبية إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.