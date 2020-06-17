اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: تشغيل السيارات المكنسية فى كل الشوارع والميادين

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:09 م
محافظ الدقهلية: تشغيل السيارات المكنسية فى كل الشوارع والميادين السيارات المكنسية
الدقهلية شريف الديب

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أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم تكليفا لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف عمل السيارات المكنسية والعمل في كافة الشوارع الفرعية لمختلف المناطق والأحياء.

 

وأكد محافظ الدقهلية أن السيارات المكنسية ليست للشوارع والميادين الرئيسية فحسب بل لخدمة كافة الشوارع وتوفير مستوى نظافة يليق بجميع أبناء الدقهلية في مختلف المراكز والمدن والأحياء.

 

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن السيارات المكنسية جاءت لتعظيم أعمال منظومة النظافة للعمل إلى جانب الجهود اليومية في رفع تجمعات القمامة ورفع كفاءة الشوارع بترميم الحفر وتغيير كشافات الإنارة المتهالكة والارتقاء بمظهر الشوارع في كل نقطة من المحافظة.


الدقهلية

محافظ الدقهلية

سيارات مكنسية

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