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محافظ البحيرة: آفاق استثمارية واعدة بالمنطقه الصناعية بحوش عيسى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:13 م
محافظ البحيرة: آفاق استثمارية واعدة بالمنطقه الصناعية بحوش عيسى المنطقه الصناعية بحوش عيسى
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين وفتح افاق الاستثمار الواعد وتسهيل الاجراءات الخاصة بإقامة المشروعات الواعدة للاستفادة منها فى دعم الاقتصاد القومى للبلاد وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ البحيرة،فى بيان له،أن مجالات الاستثمار متنوعة بدائرة المحافظة لتميزها بإتساع مساحتها الطبيعية الجغرافية ما بين المناطق الساحلية بشمال المحافظة والمناطق الصحراوية جنوبا،بالإضافة الى توافر الايدى العاملة وكذا شبكة قوية وكبيرة من الطرق وموقع جغرافى متميز الأمر الذي يجعل منها بيئة خصبة لأي مجال استثمارى.

وأشار آمنه،إلى أنه جارى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من تمهيد الطرق بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى المقامة على مساحة 346 فدانا بتكلفة 12 مليون جنيه.

ووجه المحافظ مدير المنطقة الصناعية بحوش عيسى وجهاز الإشراف بمديرية الطرق ووحده التنفيذ الذاتي باستمرار اعمال المعاينة على الطبيعة للشوارع التى تم الانتهاء منها واستلامها للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لتوصيل الغاز الطبيعي والمياه ومتابعه باقى أعمال تمهيد الشوارع المتبقية. 

يذكر أنه تم الانتهاء من توصيل الخط المغذى المياه بتكلفه 50 مليون جنيها وتنفيذ المرحلة الأولى للمياه بتكلفه 8 مليون جنيها،كما تم الانتهاء من توصيل الخط المغذى للغاز وتنفيذ المرحلة الأولى لتوصيل الغاز بتكلفه 6 مليون جنيها وكذا إنشاء لوحة توزيع رقم 1 بتكلفه 11 مليون جنيها وتوصيل التغذية الكهربائية لبعض المصانع بتكلفه 5 مليون جنيه. 

من الجدير بالذكر أن إجمالى عدد المشروعات التي تم تخصيصها بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى حتى الآن بلغ 61 مشروع بتكلفه استثمارية 440 مليون جنيه.

 

المنطقه الصناعية بحوش عيسى (1)
المنطقه الصناعية بحوش عيسى (1)

 

المنطقه الصناعية بحوش عيسى (2)
المنطقه الصناعية بحوش عيسى (2)

 

المنطقه الصناعية بحوش عيسى (3)
المنطقه الصناعية بحوش عيسى (3)

 

المنطقه الصناعية بحوش عيسى (4)
المنطقه الصناعية بحوش عيسى (4)

 

المنطقه الصناعية بحوش عيسى (5)
المنطقه الصناعية بحوش عيسى (5)

 

المنطقه الصناعية بحوش عيسى (6)
المنطقه الصناعية بحوش عيسى (6)

 

 


المنطقه الصناعية بحوش عيسى

حوش عيسى

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