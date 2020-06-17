محافظ الإسماعيلية يتفقد الشوارع والمحاور المرورية بعد رصفها وتطويرها.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية جولة تفقدية، يرافقه المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل العميد حمدى عبد النبى، مدير إدارة المرور والمهندس مارون اسحاق، استشارى التخطيط المرورى ورؤساء الأحياء الثلاثة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بكل من حى ثان وحى ثالث، والتى تضمنت تفقد استكمال أعمال تطوير باقى امتداد طريق شارع عطية أحمد عطية بمنطقة نادى الكهرباء والشوارع الفرعية المتقاطعة معه ومنطقة مجمع مواقف سيارات أجرة الأقاليم وعددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية بكل من منطقة حسب الله وهدى شعراوى والحكر وآخر شارع الثلاثينى وشارع الدقهلية وذلك لتفقد الشوارع المختارة والتى تم تطويرها ورفع كفائتها ورصفها.

بالإضافة إلى إجراء أعمال صيانة أعمدة الكهرباء والإنارة بها والبالغ أجماليها عدد 12 شارع باجمالى أطوال تتجاوز 6 كيلومترات وتصل جملة تكلفتها إلى نحو ما يزي عن ثلاثون مليون جنيها منها خمسة ملايين جنيه لأعمال صيانة الكهرباء.

وتستهدف تلك الخطة خلق محاور مرورية تبادلية بتلك المنطقة لتيسير الحركة المرورية بها والقضاء على الاختناقات والتكدس المرورى.

وخلال الجولة التقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنين والأهالي وأستمع إلى مطالبهم والتى وعد بدراستها وبذل أقصى الجهود لتلبيتها.

ومن جهته أشار المهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية أنه تم اعتماد مبلغ وقدر 14 مليون جنيها لرصف ورفع كفاءة عددًا من الشوارع الفرعية بمنطقة حى السلام بالإضافة إلى شارع العشرين بالكامل.

وتشمل الشوارع الفرعية شوارع كل من محمد متولى وأحمد صقر وفاطمة الزهراء والعلاقمة وشارع 208 باجمالى أطوال قدرها 5 كيلومترًا وبتكلفة مالية قدرها 8 مليون جنيهًا.

وفى سياق متصل قام محافظ الإسماعيلية ومرافقة من القيادات بتفقد ومتابعة ما تم تنفيذه من مشروع إنشاء طريق تبادلى ومحور مرورى جديد بمنطقة نفيسة وصولا إلى منطقة الدريسة على جانبى ترعة السويس والذى يخدم قرى السلعية وعين غصبن ومناطق الشحاتة الدريسة أبو بلح وصولًا إلى طريق السويس.







