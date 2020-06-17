جاء ذلك في بيان صُدر بخصوص هذا الشأن عن وزارة الصحة، مضيفاً أن عدد الوفيات التراكمي يبقى حتى الآن على 121 حالة.

وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات شمل أيضاً 521 حالة متلقية للعلاج في مستشفيات العزل، بمن فيهم 4 مرضى تحت العناية المركزة.

بالنسبة لحالات الشفاء، فقد بلغت 7 آلاف و873 حالة، بعد تعافي 140 شخصاً أو ما يعادل نحو 92,46 في المئة، من إجمالي الإصابات.