سجلت ماليزيا، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل عدد الإصابات الإجمالي 8 آلاف و515 حالة، وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبد الله، في بيان حسبما ذكرت وكالة برنما الماليزية، اليوم الأربعاء "كل هذه الحالات الجديدة، كانت متفشية محليا، ويسرني أن أعلن أنه لا توجد حالة وفاة"، مما يجعل اليوم الثالث على التوالي هذا الأسبوع بدون تسجيل أية وفاة من الفيروس.
جاء ذلك في بيان صُدر بخصوص هذا الشأن عن وزارة الصحة، مضيفاً أن عدد الوفيات التراكمي يبقى حتى الآن على 121 حالة.
وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات شمل أيضاً 521 حالة متلقية للعلاج في مستشفيات العزل، بمن فيهم 4 مرضى تحت العناية المركزة.
بالنسبة لحالات الشفاء، فقد بلغت 7 آلاف و873 حالة، بعد تعافي 140 شخصاً أو ما يعادل نحو 92,46 في المئة، من إجمالي الإصابات.
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