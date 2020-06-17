لو هتعمل تحليل.. ما يجب أن تعرفه قبل الذهاب إلى المعمل

كتبت إيناس البنا

اتخاذ قرار بشأن إجراء اختبار بمختبر تشخيصي ليس بهذه السهولة ، خاصة في الأوقات التى نعيشها وسط جائحة فيروس كورونا، وأى سطح يمكن أن يكون عليه الفيروس .

ومع قيام معظم المختبرات التشخيصية بإجراء اختبار COVID-19 ، يمكن أن تكون تجربة شاقة أن تزور أحدها خلال هذا الوقت، حتى لإجراء الفحوصات والاختبارات الأساسية، فمن الطبيعي جدًا القلق قليلاً بشأن العوامل التي يجب أن تضعها في اعتبارك، قبل اختيار مختبر لاختبار عينات الدم / البول / سوائل الجسم / البراز ، وما إلى ذلك.

لذا يجب الحذر قبل الذهاب إلى مختبر التشخيص، ويجب على المختبر اتباع إرشادات تنظيمية محددة عند الإعداد، وفيما يلي 5 إرشادات يجب فهمها قبل اختيار مختبر التشخيص المناسب وذلك وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth:



إعداد المختبر وسير العمل يجب أن نتأكد من أن المختبر الذي تختاره مصممًا بشكل مناسب، وله منطقة تجميع عينات منفصلة، هذا أمر لا بد منه للالتزام بمعايير الخصوصية ، كما يجب أيضًا التأكد من أن العينات آمنة ولا تتلف أثناء النقل. يجب أن نتأكد من أن المختبر الذي تختاره مصممًا بشكل مناسب، وله منطقة تجميع عينات منفصلة، هذا أمر لا بد منه للالتزام بمعايير الخصوصية ، كما يجب أيضًا التأكد من أن العينات آمنة ولا تتلف أثناء النقل.

توافر الاختبارات والتقنيات المتقدمة

نحن نعيش في عصر التكنولوجيا والابتكار، ومن الواضح تمامًا أن أدوات الاختبار المتقدمة ضرورية في المختبر، ومن ثم ابحث عن مختبر يحتوي على أفضل المعدات للاختبار ويستخدم أيضًا أحدث التقنيات المستخدمة في مكان واحد. درجة وعى موظفى المعمل يجب أن يكون جميع العاملين في المختبر على درجة عالية من التعليم والإرشاد والوعي والمساعدة تجاه المرضى والعناية باحتياجاتهم واستفساراتهم، و يجب على المرء التحقق مما إذا كان الموظفون من ذوي الخبرة ، وكيفية التعامل مع الشخص القادم للاختبار. . يجب أن يكون جميع العاملين في المختبر على درجة عالية من التعليم والإرشاد والوعي والمساعدة تجاه المرضى والعناية باحتياجاتهم واستفساراتهم، و يجب على المرء التحقق مما إذا كان الموظفون من ذوي الخبرة ، وكيفية التعامل مع الشخص القادم للاختبار. .



اعتماد المعمل يجب أن يكون للمختبر شهادة معتمدة ، فهى التى تعطية معايير القياسية ، مما يعزيز ثقة أي شخص يزور المختبرات لإجراء الفحوصات الطبية. يجب أن يكون للمختبر شهادة معتمدة ، فهى التى تعطية معايير القياسية ، مما يعزيز ثقة أي شخص يزور المختبرات لإجراء الفحوصات الطبية.