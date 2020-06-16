اطمن على نفسك.. متى يجب القلق بشأن لون البول ومتى تجرى تحليل؟

كتبت فاطمة خليل

يرتبط لون البول بحالتك الصحية بشكل كبير فهو يتأثر بالمشاكل التي تصيبك، واللون الطبيعي للبول أصفر شاحب، ويمكن للشخص الذي يشرب كميات كبيرة من السوائل أو يتناول مدرات البول أن يكون بوله شبه واضح كما قد يشير اللون الأصفر الغامق إلى الحاجة إلى زيادة تناول السوائل، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على متى يجب القلق بشأن تغير لون البول ومتى تجرى تحليل للبول.

ووفقاً لموقع "هارفارد هيلث" فعادة ما يثير البول الأحمر الذعر لدى البعض ولكن قبل أن تشعر بالقلق الشديد، توقف قليلاً لتتأمل ما تناولته مؤخرًا، يمكن أن يظهر البنجر والتوت الأسود ليظهر فلا لون البول الوردي أو الأحمر، والذي قد يظن خطأ أنه دم وكذلك يمكن أن تجعل بعض الأدوية البول لونًا أحمر.

إذا لم تتمكن بالتأكيد من نسب البول الأحمر إلى الطعام أو الدواء ، فاستشر طبيبك.

يستخدم الطبيب تحليل لتأكيد وجود الهيموجلوبين، المركب في خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في البول، وغالبًا ما يعني الاختبار الإيجابي وجود خلايا حمراء في البول، وهي حالة تسمى بيلة دموية.

تشمل الأسباب الشائعة لهذه الحالة التهابات المثانة وحصوات الكلى، و عادة ما يعاني الأشخاص المصابون بالتهابات المثانة من أعراض أخرى، مثل التبول المؤلم والحاجة المتكررة لتفريغ المثانة.

تسبب حصوات الكلى أحيانًا بولًا دمويًا، ولكن غالبًا ما يكون هناك أيضًا ألم في الظهر أو الجناح (ألم في جانب واحد من الجسم بين الجزء العلوي من البطن والظهر)، مما قد يكون شديدًا.

قد يكون البول الدموي دون أعراض أخرى ناتجًا عن ورم في المثانة أو الكلى، أو إصابة في الظهر أو البطن.

واختبار مقياس الهيموجلوبين هام لأن الخلايا الحمراء في مجرى الدم قد تعرضت للهجوم بالأجسام المضادة أو تضررت بأي شكل آخر وهذا يجعلها تطلق الهيموغلوبين في الدم ، ثم تفرزه الكليتان.

يجب أن يدفع البول البني إلى زيارة الطبيب، غالبًا ما يحدث هذا التغيير في اللون عند وجود البيليروبين أو الميوجلوبين في البول والبيليروبين هو منتج انهيار الهيموجلوبين القديم والمركبات ذات الصلة وعادة ، يعالج الكبد البيليروبين ويرسله إلى القناة الصفراوية من هناك ، تذهب إلى الأمعاء الدقيقة أو تخزن في المرارة.

عندما يكون الكبد ملتهبًا أو تالفًا أو إذا حدث انسداد القناة الصفراوية، لا يستطيع البيليروبين الخروج من الكبد ويزداد مستوى البيليروبين في الدم تصبح الكلى بعد ذلك الطريقة الرئيسية التي يغادر فيها البيليروبين الجسم الزائد.

الأسباب الأكثر شيوعًا لوجود ما يكفي من البيليروبين لتحويل البول إلى اللون البني هي أمراض الكبد (مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد) أو انسداد القناة الصفراوية من حصى المرارة.

ميوجلوبين هو بروتين موجود في العضلات التهاب أو تلف عضلي يطلق الميوجلوبين في مجرى الدم ، والذي يظهر في النهاية في البول.